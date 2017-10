Contrasens Profit cu orice preţ de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aproape 60 de oameni au fost ucişi şi peste 500 răniţi după ce un american a deschis focul cu o armă automată în Las Vegas. Este cel mai mare masacru din istoria modernă a SUA dar, în nici un caz, nu va fi declarat atentat terorist. Pentru că, se ştie, atentate organizează doar arabii musulmani, ceea ce se întâmplă în SUA sunt doar împuşcături. (Desigur, Statul Islamic a revendicat evenimentul dar, vorba cuiva, Daesh e în stare să revendice şi explozia unei conducte de apă). Presa americană începe să numere: în ultimele 1700 de zile au fost 1500 de incidente armate în care câte un cetăţean american, cu dreptul recunoscut de al doilea amendament de a deţine o armă, a început să tragă pe stradă, în şcoli, spitale şi chiar în zona unităţilor militare. Şi nimeni nu ia nici o măsură pentru că vânzarea armelor aduce bani buni producătorilor iar aceste masacre sunt cea mai bună reclamă: de câte ori iese câte un nebun şi împuşcă în stânga şi-n dreapta, vânzările de pistoale şi carabine cresc. Mai nou, există un puternic lobby pentru legalizarea amortizoarelor. O nouă sursă de bani pentru industria de armament şi, evident, o nouă durere de cap pentru forţele de ordine. Care şi ele se înarmează puternic, din surplusul Pentagonului, secţiile de poliţie grăbindu-se să facă rost de echipament de război. În ciuda acestei escalade a înarmării, în ciuda numărului tot mai mare de morţi, politicienii americani merg înainte: nu e nevoie de o reglementare mai strictă, poporul trebuie să aibă acces la arme. Chiar dacă în mod logic escaladarea acestui fenomen ar necesita condiţii mai stricte de acces la arme, profitul obţinut de complexul militaro-industrial este mai important. Aşa că morţii vor continua să se adune. 0 SHARES Share Tweet loading...

