De mai bine de patru zile, începând de vineri, 8 septembrie, prof. univ. dr. Marius Stamate, de la Universitatea „Vasile Alecsandri", se află în greva foamei, la locul de muncă, în corpul B, parter, sala BP1. Gestul său a fost explicat printr-un comunicat din care reiese nemulțumirea sa legată de „încălcarea principiului egalității în fața legii și a principiului egalității de tratament de către unele persoane din conducerea universității, încălcarea principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, obstrucționarea activității în cercetare, restricționarea atragerii de fonduri europene și blocarea colaborărilor internaționale, încălcarea principiul transparenței decizionale, încălcarea principiului fundamentării deciziilor pe dialog și consultare, nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă din universitate", după cum susține. Demersul său a continuat, deși conducerea universităţii a arătat că este deschisă dialogului, încă de când profesorul Stamate a ales această cale de a protesta. Luni, s-a întrunit o nouă ședinţă extraordinară a Biroului Consiliului de administraţie a Universității „Vasile Alecsandri", care a analizat situaţia creată de protestul prof.univ.dr. Marius Stamate. „Domnul Prof.univ.dr. Stamate Marius solicită aprobarea tuturor revendicărilor transmise în data de 08.09.2017 şi a nominalizat o comisie din partea conducerii şi a sindicatului. Biroul Consiliului de administraţie a hotărât ca toate discuţiile cu domnul Prof.univ.dr. Stamate Marius să se realizeze după primirea hotărârii judecătoreşti privind nelegalitatea protestului şi a punctului de vedere din partea Sindicatului Salariaţilor din Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău", ni s-a transmis, ieri, printr-un comunicat de presă, din partea instituției de învățământ superior.

