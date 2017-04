Cultura Profesorul Ioan Mitrea, sărbătorit la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru cei care l-au cunoscut, numele profesorului dr. Ioan Mitrea se confundă cu cercetările istorice care, de peste cinci decenii, scriu istoria acestor meleaguri. În consecinţă, în ziua în care distinsul istoric şi arheolog păşea pragul celor 80 de ani de viaţă, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” i-a dedicat un simpozion în semn de recunoştinţă pentru devotamentul cu care acesta a slujit pe altarul muzei Clio. Marţi, 4 aprilie, prietenii şi discipolii profesorului Ioan Mitrea au venit la sediul Muzeului de Istorie ca să-i aducă florile recunoştinţei lor. Cu această ocazie a fost lansat şi volumul omagial „In Honorem Magistri Ioan Mitrea Octogenarii”. Alocuţiunile invitaţilor, printre care s-au numărat prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Marius Gheorghiţă, vicepreşedintele CJ Bacău, şi prof.dr. Viorel Cruceanu, au creionat o carieră dedicată adevărului istoric prin care prof. Ioan Mitrea a marcat idei şi a modelat viitori istorici. „Domnule profesor, cred că am avut un pic de noroc în viaţă când v-am cunoscut. Sprijinul dumneavoastră profesional, îndrumările venite din vasta dumneavoastră experienţă în istorie şi arheologie mi-au marcat activitatea de când sunt la conducerea acestei instituţii”, a mărturisit Mariana Popa, directorul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. La finalul evenimentului, sărbătoritul a subliniat: „Trebuie să mărturisesc faptul că cel mai mult am învăţat de la foştii mei elevi şi studenţi. Cine lucrează la catedră şi nu simte acest transfer, această provocare pe care ţi-o dau elevii, nu-şi merită titlul de dascăl”. 0 SHARES Share Tweet

