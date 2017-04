Economie Profesori din cinci țări europene au vizitat fabrica de bere ”Albrau” Onești de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fabrica de bere ”Albrau” a fost gazdă pentru 22 de cadre didactice din cinci țări europene. Aflați în Onești în cadrul unui program ”Erasmus” intitulat ”Făcut de două mâini”, profesorii participanți au vizitat întreaga fabrica de bere ”Albrau” și s-au familiarizat cu procesul tehnologic de fabricare a berii, de la fierbere și până la îmbuteliere și expedierea produsului finit. Sosiți din Suedia, Turcia, Italia, Grecia și Polonia, oaspeții au participat și la o degustare a tuturor mărcilor de bere produse în fabrică: Albrau, cu și fără alcool, Zimbru, Asbeer și Dobru. Vizitatorilor li s-a explicat că produselor Albrau sunt recunoscute pentru calitatea lor, conferită de puritatea apei, de calitatea tuturor ingredientelor folosite (malț. hamei, orz), achiziționate de la furnizori cu tradiție în industria berii, recunoscuți la nivel mondial, precum și de rețeta de fabricație, de proveniență germană. Grupul de profesori s-a declarat încântat de gustul berii din Onești, iar unii dintre ei spus că vor căuta berea Albrau în țările lor de origine. Mărcile Albrau sunt exportate în Grecia, Spania, Italia, Cipru și Bulgaria. 1 of 5 Fabrica de bere ”Albrau” are 100 de angajați, iar principalul produs fabricat, berea ”Zimbrul”, este marcă înregistrată din anul 1875. Întreaga fabrică a fost retehnologizată, iar recent a fost dată în funcțiune o nouă linie de îmbuteliere, complet automatizată, cu o capacitate de 9.000 de doze de 0,5 litri pe oră. Fabrica produce branduri proprii și bere pentru marii retaileri de pe piața românească: Metro, Profi, Penny, Mega Image, Cora, Auchan, Billa. 2 SHARES Share Tweet

