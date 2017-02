* prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education” Prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education” în cadrul Congresului Mondial al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), care a avut loc în Foz do Iguazzu, Brazilia, la mijlocul lunii ianuarie 2017. Premiul reprezintă o încununare a activităţii profesorului printre care amintim: Delegat naţional în România al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (din 2009) şi Vicepreşedinte FIEP Europe, Membru în Consiliul Director al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă din Agenţia Naţională pentru Sport (2005-2006), Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din 1997), Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Schi Biatlon (din 2009), director şi membru în numeroase proiecte şi granturi de cercetare, 14 cărţi şi peste 100 de articole ştiinţifice. Prof. univ. dr. Gheorghe Balint a mulţumit în cadrul ceremoniei festive conducerii Universităţii şi Facultăţii de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății pentru sprijinul acordat pentru realizarea sediului FIEP Europe în incinta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi integrarea Conferinței Științifice Internaționale Anuale a Facultăţii în cadrul activităților internaționale ale FIEP World. 0 SHARES Share Tweet

