Social Profesor de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău reţinut pentru luare de mită de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – acesta urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă n şi o studentă este cercetată în acelaşi dosar pentru dare de mită Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău l-au reţinut pe profesorul universitar L.C., de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru 9 infracţiuni de luare de mită şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În acelaşi dosar mai este cercetată şi o studentă, pentru dare de mită. „În perioada 4.04 – 30.05.2017, inculpatul L.C., cadru didactic universitar la Universitatea «Vasile Alecsandri» Bacău, a primit diverse sume de bani şi bunuri materiale de la mai multe persoane (studenţi, masteranzi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar), în vederea facilitării obţinerii de către acestea a unor rezultate satisfăcătoare la examene, respectiv pentru obţinerea gradului I în învăţământul preuniversitar”, se arată în comunicatul procurorilor. Recent, studenta cercetată i-ar fi dat profesorului suma de 1.450 lei pentru a-i facilita promovarea examenului de licenţă. Ancheta în acest caz este în curs de desfăşurare. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.