Există două imagini de la recentele proteste care conțin elemente ce ar trebui să ne îngrijoreze. Nu discut despre faptul că aceste proteste au fost sau nu justificate; vreau să ne concentrăm pe anumite elemente de imagologie care sunt nu doar greșite ci ar trebui și interzise. Protestul copiilor de sâmbătă este o oroare. Nu doar pentru că legea interzice în mod expres folosirea copiilor pentru ca părinții lor să obțină avantaje materiale sau pentru a influența deciziile autorității publice. În fond noi ne declarăm dezgustați de practica cerșetorilor care utilizează copiii. Mai important, însă decât legea, este altceva: copiii trebuie protejați de cultura urii. De la naziști și până la comuniști, copiii au fost folosiți ca arme politice. Li s-a inoculat, încă de mici, ideia că trebuie să iubească pe unii și să urască pe alții. Cu ce suntem mai buni decât naziștii care își învățau copiii să urască evreii? Naziștii simbolizau evreii sub forma unor șobolani negri, la protestele de sâmbătă copiii erau îndemnați să calce în picioare un șobolan din cârpe pe care scria numele unui lider al partidului împotriva căruia se protesta. O altă imagine care a circulat pe rețelele sociale era și mai cruntă: unei fotografii cu niște tineri frumos îmbrăcați, impecabili din punct de vedere estetic, cu steaguri, care demonstrau la Guvern i s-a pus în opoziție o imagine cu niște bătrâni urâți, cu dinții strâmbi, îmbracați vai de capul lor care protestau la Cotroceni. Nici nu mai era nevoie de explicație, se înțelegea clar că în Piața Victoriei protestau niște tineri, frumoși, liberi și corecți iar la Președinție erau doar niște sub-oameni. Propaganda de tip nazist prinde la publicul tânăr, care a chiulit de la orele de istorie și care nu se gândește că, poate acei bătrâni au dinții strâmbi și hainele ponosite pentru că și-au rupt de la gură ca să le cumpere lor, ăstora tineri, „smartfoane" sau țoale de firmă. Dincolo de lupta politică, de idei, de campaniile electorale, de cruciada anticorupție se cască o prăpastie între generații, prăpastie pe care nu o putem acoperi prea ușor. Și aceasta este problema cea mai mare pentru că ruptura aceasta pune în pericol viitorul țării. Tudor Gheorghe are niște versuri extrem de potrivite la una dintre melodiile sale: „Au făcut copiii noștri dinți/ Mușcă din bunici și din părinți".

