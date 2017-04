Profesioniștii contabili și-au reales președintele CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a fost reales președinte al Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pentru un nou mandat de patru ani (2018 – 2022). Evenimentul a avut loc la Conferința Națională a CECCAR, la lucrările căreia a fost reprezentată și Filiala Bacău a acestei organizații profesionale de o delegație condusă de președintele acesteia, economistul Marcel Bulinschi.

La conferință a fost prezentat Raportul anual asupra activității din anul 2016 și au fost supuse atenției și aprobării participanților documente referitoare la activitatea economico-financiară a CECCAR. Conferința a adoptat și Programul de activitate al organizației pentru anul 2017, politicile de gestiune financiară, bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul activității de investiții pentru anul în curs, Raportul Comisiei Superioare de disciplină, Raportul privind adunările generale desfășurate la nivelul filialelor, Raportul privind alegerile pentru funcțiile de președinți ai consiliilor filialelor, informarea privind structura Organigramei Corpului la nivel central, lista pentru acordarea titlurilor de „Președinte de onoare”, „Expert contabil de onoare” și „Contabil autorizat de onoare”. Totodată, s-au desfășurat alegeri pentru completarea Comisiei Superioare de disciplină și a Comisiei de cenzori și a fost validată Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 17/389 din 2017.

„Profesia contabilă, a opinat Marcel Bulinschi, trebuie să fie foarte clar practicată numai de oameni care o respectă și care își fac treaba cum se cuvine. Vrem să punem, în cele ce urmează, mare preț pe calitate. Conferința Națională a stabilit ierarhia la nivelul conducerii CECCAR în perioada următoare, dar și coordonate importante pentru activitatea Corpului profesional”.

La modul de reorganizare în interiorul CECCAR și la relațiile organizației cu instituțiile statului a făcut referire președintele Corpului profesional, Robert Aurelian Șova. „Am început un drum destul de greu, a apreciat președintele. Cu o structură oarecum învechită, cu relații aproape inexistente cu instituțiile statului. Dar, cu perseverență și implicare am rezolvat aceste probleme. Între realizări menționez îmbunătățirea serviciilor către membri. Mă refer la formarea profesională, la comunicare și socializare, la reglementările interne care de multe ori nu erau bine făcute. Dar, mai sunt destule de făcut. Am pus accent pe îmbunătățirea relațiilor cu autoritățile de reglementare, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF și Ministerul Justiției. Însă cel mai important consider că ANAF ia acum în calcul modificarea formularului 010 pentru declararea modului de organizare a contabilității. Am primit deja primul semnal scris în acest sens și sperăm ca reglementarea să se și materializeze”.