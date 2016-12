Profesionisti pentru Parlament

Ion Melinte

57 de ani, inginer horticol

Deputat. 146 de initiative legislative

Candideaza pentru Senatul României

”Agricultorii români merita respect si sustinere din partea statului. Au nevoie de subventii egale cu cele din restul tarilor Uniunii Europene, pentru a putea concura corect pe piata. Au nevoie de motorina si de curent electric subventionate, de apa gratuita pentru irigatii, de acces în supermarketuri, sa-si vânda marfa. Daca vor putea lua credite cu dobânda zero pentru a cumpara terenuri, cum se întâmpla în toate tarile UE, vom reusi sa stopam si vânzarea pamânturilor noastre catre straini!”

Valerian Vreme

53 de ani, inginer electronist

Deputat, fost ministru al Comunicatiilor

Candideaza pentru Camera Deputatilor

”Cred ca fiecare elev din aceasta tara ar trebui sa primeasca o tableta gratuita, pe care sa aiba acces la toate manualele scolare. Ar fi un pas pentru modernizarea reala a învatamântului românesc, care trebuie reformat, astfel ca, în centrul sistemului sa fie elevul. Este un proiect realist, care ar costa 300 de milioane de euro. Numai la Rafo s-a furat un miliard! Daca luam înapoi fabricile furate, daca luam la control toate contractele de privatizare încalcate, putem face ceva si pentru educatie. Si pentru sanatate, pentru copiii nostri, pentru viitorul României”.

Cristinel Manolache

46 de ani, om de afaceri

La alegerile locale din 2016, a fost sustinut de peste 9000 de bacauani

Candideaza pentru Camera Deputatilor

”Avem nevoie de un proiect comun. Politicienii acestui judet, indiferent de culoarea lor politica, trebuie sa lase orgoliile deoparte si sa gândeasca acest proiect, care sa însemne dezvoltare, locuri de munca, drumuri, perspective. Numai asa vom reusi sa traim ca în Ardeal, acolo unde salariile sunt mai mari si nivelul de trai mai bun, pentru ca toata clasa politica a înteles sa colaboreze pentru atragerea de investitii. Doar cu un mediu economic sanatos si curat putem sa gândim ziua de mâine!”

”Împrejurarile vietii, de cele mai multe ori neprevazute, îti ofera prilejul de a cunoaste oameni de tot felul, iar aria noastra de cunostinte se largeste continuu. Astfel, ma bucur ca si în acest moment ne leaga o prietenie de peste 15 ani, Ion Melinte este un prieten adevarat, omul pe care te poti baza, care te încurajeaza spre fapte marete, care-ti opreste avântul ca sa nu gresesti. Îl admir pentru reusita sa ca antreprenor si promotor al valorilor, pentru energia pozitiva si capacitatea de acceptare a oamenilor si a vietii, în general. Pentru multi dintre noi, el este un luptator, atitudine pe care ne-o transmite si ne-o împartaseste, deopotriva, si noua!”

Cu respect si prietenie,

Prof univ. dr Adrian Cotîrlet

”Pe Ion Melinte îl cunosc de multa vreme, nu de ieri de azi. Îl cunosc înca din vremea copilariei noastre, când eram colegi de clasa. Omul asta a fost îndragostit de agricultura de mic. A crescut într-o familie de tarani, pe Valea Zeletinului, stie ce înseamna sa te trezesti înainte de rasaritul soarelui, sa stai în câmp, pe ploaie sau pe arsita. Dupa studii, multi au ales sa plece din locurile natale, dar Ion a fost cam singurul care a decis sa se întoarca acasa, la ai lui. Si a avut dreptate: acolo a facut performanta. În anii în care totul s-a distrus în tara asta, când unii spuneau ca economia e un morman de fiare vechi, Ion Melinte s-a apucat de treaba. Le-a redat oamenilor speranta, nu doar prin ceea ce a învatat la facultate, ci si prin felul sau de a fi, pentru ca este omul care repede schimba costumul cu cizmele de cauciuc.

Bacaul nu putea sa faca o alegere mai buna în mandatul 2012 – 2016! Am lucrat cu el, eu, din postura de presedinte al LAPAR, el, membru în Comisia pentru Agricultura din Camera Deputatilor. M-am convins ca este unul dintre putinii care întelege nevoile agricultorilor, întelege sa-i sprijine pe micii fermieri si care chiar se bate pentru ei. Pe Ion, Bucurestiul nu l-a schimbat. Ma întrebati daca-l sustin? Cu toata convingerea! Este singurul agricultor din Bacau care candideaza pentru Parlament, iar cei care traiesc din agricultura ar trebui sa lase deoparte simpatiile pentru diverse partide, indiferent care sunt acelea, si sa-l voteze pe Ion Melinte, pentru ca, repet, este singurul care stie agricultura. Sunt convins ca va reusi, abia astept sa ne continuam munca împreuna!”

Laurentiu Baciu

Presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din România

”Timp de 26 de ani, singura politica pe care am facut-o a fost sanatatea celor mici. În 46 de ani de activitate, m-a preocupat doar sa le fie lor mai bine, sa le dau o mâna de ajutor când au avut nevoie. Nimeni nu a reusit sa ma convinga pâna acum ca are viziune politica pentru domeniul medical. M-am alaturat echipei PMP, pentru ca aici am cunoscut profesionisti, oameni care, fiecare pe domeniul lui, cunoaste problemele, stie ce asteptari sunt. Eu ma pricep la sanatate, Valerian Vreme este ministrul internetului, Ion Melinte, parlamentarul agricultor, iar Cristian Manolache stie ce probleme întâmpina un om de afaceri. Profesionistii trebuie sa aiba un cuvânt de spus! Prea au fost ignorati, prea au stat deoparte! Eu cred ca o astfel de echipa va convinge ca merita sustinuta si nu va dezamagi!”.

Mircea Blanaru, medic pediatru

”Ion Melinte, un om pe care îl cunosc de mulți ani, este un cunoscător al fenomenului agricol, singurul candidat din județul Bacău care a lucrat, lucreză în agricultură și îi cunoaște problemele. Are o experiență semnificativă și în ceea ce privește afdministrția în agricultură, a fost director al Direcției Agricole, dar și șeful Agenției de Plăți pentru agricultură. Toată experiența sa îl recomandă pentru Parlamentul României, precum și faptul că vorbește cu oamenii direct, pe înțelesul și pe sufletul lor.A luat și va lua voturi de la agricultorii din tot județul Bacău, mai ales că este singurul care are și competență, dar care a și demonstrat că face treabă. Împreună cu Valerian Vreme, un alt specialist pe domeniul lui, IT, sunt convins că vor face o echipă foarte bună pentru Bacău, pentru proiectele de care comunitatea noastră are nevoie”.

Ioan Chiriac, administratorul firmei ”Rolex”, ce deține o fermă de vaci cu 700 de capete

”În primăvara acestui an, un cumul de întâmplări m-a făcut să ezit în ceea ce priveşte candidatura mea la alegerile locale, pentru Primăria Onești. Au fost însă oameni care m-au încurajat, iar una dintre cele mai puternice voci a fost cea a domnului deputat Valerian Vreme. A crezut în puterea şi viziunea unui tânăr de a împrospăta oraşul Onești! A fost un gest atipic pentru scena politicii româneşti, deoarece făceam şi facem parte din formaţiuni politice diferite. Astăzi, mă bucur că am decis să candidez la alegerile din vară şi să continui proiectele demarate în politica locală. Îmi exprim public simpatia pentru echipa PMP Bacău, prin prisma colaborării pe care am avut-o de-a lungul anilor cu domnul Valerian Vreme, dar și cu domnul Cristinel Manolche, un lider hotărât și de cuvânt. Pe 11 decembrie, voi alege ca Oneştiul să aibă o uşă deschisă în Parlamentul României. Societăţile oneştene şi comunitatea locală au nevoie de susţinere de la nivel central. Singura şansă a Oneştiului de a fi reprezentat în Parlament este Valerian Vreme!”.

Alexandru CRISTEA

Consilier local PSRO Onești

”Cristinel Manolache mi-a câstigat încrederea, pentru ca este un om drept, vertical, care se tine de cuvânt. Nu a existat promisiune pe care Cristinel Manolache sa nu o onoreze. Activitatea lui, atât în sfera privata, cât si în sfera publica, îl recomanda pentru a reprezenta orasul nostru în Parlamentul României. Stie nevoile oamenilor de afaceri, sunt convins ca va îndrepta multe lucruri, sunt convins ca va contribui la crearea unui cadru legislativ benefic pentru întreaga societate. Pentru Camera Deputatilor, eu îl sustin pe Cristinel Manolache!”

Cristian Postolache, medic oftalmolog, Clinica Gauss

