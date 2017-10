Sub semnul profesionalismului s-a aflat stagiul de formare Erasmus Plus KA1, „Success methods for students social inclusion and reducing early school leaving”, desfășurat în intervalul 24-28 septembrie 2017, în Konya, Turcia. La acesta a participat un grup de șase profesori de la Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău, prin intermediul programului Erasmus Plus, coordonat de prof. dr. Mihaela Cojocaru. Proiectul KA1 „Profesioniști în educație pentru o școală a viitorului” este implementat în 2017-2018 la școala amintită, cu scopul de a crește calitatea educației prin noi competențe dobândite de către cadrele didactice formate în context european. Astfel, coordonatoarea proiectului, împreună cu directorul unității de învățământ, prof. Irina-Carmen Vrînceanu, prof. Oana-Andreea Bărbuț, prof. Carmen Mavrichi, prof. Mara Feneru, prof. pentru învățământul primar Flaviana Patrașcu-Diac au constituit o echipă diversă, reprezentată de membri ai majorității ariilor curriculare din școală. Aceștia s-au implicat activ în programul de formare, oferit de către asociația Hayat Boyu Gelisim Dernegi, din orașul gazdă, care a avut ca obiective: proiectarea demersului didactic într-un format nou de învățare prin cooperare, care să faciliteze incluziunea socială a elevilor în clasă, utilizarea unor metode de predare inovatoare: introducerea TIC în procesul educativ, învățarea creativă, învățarea prin proiecte, educația de la egal la egal – Peer Education, gândirea critică, proiectarea unor instrumente și a unor materiale didactice conform principiilor șansei egale la educație de calitate, ținând cont de stilurile de învățare ale elevilor ș.a.

Fiecare zi din cele cinci ale formării au conturat treptat tema cursului. Prima zi a stat sub semnul educației incluzive realizate prin intermediul artelor: muzică, dans, grafică, teatru. Cele menționate conferă posibilitatea creșterii gradului de atractivitate al orelor, pentru ca în următoarele să se puncteze cauzele abandonului școlar – o problemă generalizată la nivel european – și să se identifice pârghii pentru stoparea sa. Jocurile de logică, atitudinea caldă și înțelegătoare față de elevi, nediscriminatorie conduc spre creșterea încrederii copiilor față de cadrele didactice și implicit față de școală. S-au prezentat multiplele beneficii ale utilizării instrumentelor TIC în cadrul orelor. S-a pornit de la analiza duratei perioadei de rezistență, chiar și a celor mai tradiționaliști dascăli, până să înțeleagă importanța folosirii computerului și să îl includă în activitatea didactică, recunoscându-i avantajele, pentru a se evidenția în final rapiditatea oferirii feedback-ului către elevi prin utilizarea platformelor pentru evaluare. Penultima zi a adus în prim-plan o problematică specifică secolului XXI, chestiunea migranților. Numeroase țări sunt nevoite să își conceapă strategii pentru integrarea acestora – o cale sigură pentru evitarea conflictelor din comunitate – să aplice principiile comunicării interculturale, să identifice și să ocrotească prin strategii specifice copiii/ grupurile vulnerabile. În spațiul băcăuan, existența unor minorități determină stabilirea și utilizarea unor demersuri clare pentru integrarea și păstrarea acestora în unitățile de învățământ până la finalul perioadei de școlarizare. În final, prin whorkshop, s-au determinat strategii de prevenire a violenței, s-au realizat studii de caz referitoare la tipologia amintită, cadrele didactice identificând împreună cu formatorul calea pentru a ajunge la sufletul elevului – soluția pentru păstrarea acestuia în școală alături de valorizarea sa și transpunerea în situații care să îi dezvolte gândirea creativă, implicit stima de sine. Echipa de profesori a avut posibilitatea de a vizita o școală din Turcia, de a interacționa cu elevii dornici de dialog intercultural, înțelegând în această manieră specificul sistemului de educație, prezentat în prima zi de formare. Vizitele culturale, efectuate în zilele șederii în Konya, au întregit experiența de învățare, oferind participanților oglinda unei culturi fundamentate pe tradiție, religie, promovarea propriilor valori, formulate atât de duios de către Mevlana, poetul care îi invită pe toți la înțelepciune și iubire. Prof. Dr. Oana-Andreea Bărbuț

