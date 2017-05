Actualitate Prof. Florin Lazăr, inspector școlar general cu patalama de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul Școlar Județean Bacău are șef cu patalama. Prof. Florin Lazăr, cel care a promovat cu brio concursul de inspector școlar general organizat de Ministerul Educației la începutul lunii trecute, a primit marți, 2 mai, și numirea oficială în această funcție. Postul era vacant, urmare a demisiei fostului inspector general, prof. Theodora Șotcan, ales deputat în alegerile din decembrie anul trecut. Pentru că din acest moment își poate începe efectiv activitatea pe funcție, prof. Florin Lazăr a declarat că punctul zero, de prioritate maximă la acest moment este găsirea soluțiilor reale pentru autorizarea ISU (normele de protecție împotriva incendiilor) în școli. „Dacă pe parte educațională ne concentrăm acum atenția pe evaluările naționale, atât pe cele din nivelul primar și gimnazial, care sunt în curs, cât și pe cele de la final de clasa VIII-a și a XII-a, cu analiza simulărilor care s-au dat deja, pe parte administrativă trebuie să rezolvăm urgent situația autorizațiilor ISU, care au ca termen limită sfârșitul lunii viitoare. Deci timpul este foarte scurt”, ne-a declarat noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. De altfel, și la susținerea concursului de inspector școlar general, Lazăr a prezentat un studiul de caz, foarte apreciat de comisia de examen, ce se referea tocmai la modul de obținere a acestor autorizații în unitățile de învătământ. „Deja am avut o întâlnire cu doamna prefect a județului, dar și cu inspectorul șef de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a ajunge la un numitor comun cu privire la aceste avize. Și, așa cum în municipiul Bacău voi avea discuții personale cu toți directorii de școli, dar și cu autoritățile locale pentru rezolvarea situației, așa voi face și în județ. De săptămâna viitoare mă voi deplasa personal și în unitățile administrativ teritoriale din județ, pentru a găsi soluțiile clare să intrăm în legalitate cu toate școlile din subordine. Este o activitate pe care mi-am asumat-o încă de când m-am înscris la concursul pe această funcție”, a mai spus inspectorul școlar general. Până să ocupe această funcție, prof. Florin Lazăr era director la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, tot urmare a unui concurs care a avut loc la finele anului trecut. El a mai fost inspector școlar general, dar cu detașare în interesul învățământului, în perioada 2010 – 2012, dar și inspector școlar general adjunct în vara lui 2016. Acum, noul său mandat de inspector școlar general este de patru ani. 0 SHARES Share Tweet

