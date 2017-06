Social Procesiunea solemnă pe străzile Bacăului ocazionată de Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, 15 iunie 2017, Biserica Romano-Catolică sărbătoreşte Trupul şi Sângele Domnului. Este sărbătoare de poruncă. În Biserica „Sfinţii Petru şi Paul”, Sfinta Liturghie de la ora 18.00 va fi urmată de o procesiune solemnă pe străzile oraşului. Se vor face rugăciuni pentru oraş şi pentru ţară. Prin purtarea Sfintei Euharistii pe străzile oraşului, se va invoca binecuvântarea lui Dumnezeu pentru urbea băcăuană şi i se va aduce mulţumire pentru că a rămas cu noi. Isus prezent în Sfânta Împărtăşanie va fi purtat pe străzi, însoţit de cântarea copiilor, a tinerilor, a credincioşilor şi a fanfarei. Copilaşii care au făcut întâia sfântă Împărtăşanie în ultimii 3 ani vor arunca petale de flori. Vor fi prezenţi pr. decan Isidor Dâscă, preoţii de la Decanat, preoţi de la parohiile şi congregaţiile din Bacău şi părinţii profesori de la Seminar. Procesiunea va cuprinde: crucea procesională, icoanele, seminariştii, ministranţii, copiii cu coşuri de flori, preoţii, baldachinul cu Preasfânta Ostie, încadrată de tineri cu torţe în mână, corul şi fanfara, poporul credincios. Se estimează că vor participa câteva mii de credincioşi. Procesiunea cu Sfânta Taină va începe în jurul orei 19.00, după sfânta Liturghie, şi se va desfăşura pe următorul traseu: Str. Mihai Viteazu, str. Ana Ipătescu, Str. 9 Mai cu revenire pe lângă Liceul Sportiv, Aleea Iulian Antonescu până la Catedrală. Pr. Paul Căliman 0 SHARES Share Tweet

