Actualitate Procesiunea Sfintei Cruci pe străzile din cartierul Nord de Liviu Maftei - Parohiile „Lazaret", „Sf. Andrei Criteanul" şi „Sf. Trei Ierarhi" ce au în păstorire pe credincioşii ortodocşi din zona de nord a Bacăului şi-au chemat enoriaşii să participe la un eveniment închinat Sfintei Cruci. Aceştia au venit, cu mic, cu mare, ca să fie părtaşi la o procesiune care să unească aceste trei parohii vecine, purtând în frunte semnul cel mai de preţ al creştinilor. Pentru aceasta, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, a fost adusă Sf. Cruce de la catedrala arhiepiscopală de la Roman. Astfel, preţ de o oră, în după-amiaza zilei de duminică, 19 martie, blocurile cenuşii din nordul Bacăului au fost pictate în lumină şi culoare de rugăciunile celor care, în sunet de toacă, purtând crucea în braţe şi în inimi, au păşit pe străzile acestui cartier muncitoresc. Popasurile făcute de cei prezenţi au fost marcate de versetele Acatistului Sfintei Cruci rostite de preoţii conduşi de părintele-protopop Costică Busuioc. Lor li s-au adăugat glasurile tinerilor artişti coordonaţi de prof. Maria Şalaru. Punctul-terminus al acestui pelerinaj l-a constituit curtea Bisericii „Sf. Trei Ierarhi" unde credincioşii au fost întâmpinaţi de ierarhul locului, ÎPS Ioachim. Aici, sărbătoarea a continuat sub semnul rugăciunii, al cântecului şi a comuniunii întru credinţă, la umbra Crucii.

