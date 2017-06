Actualitate Procesiune de Joia Verde de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Procesiunea tradiţională a credincioșilor romano-catolici în cinstea Preasfântului Sacrament a avut loc în Bacău joi, 15 iunie, după celebrarea solemnă a sfintei Liturghii de seară. Au participat la celebrări mii de credincioşi din toate parohiile decanatului. Această sărbătoare, Trupul şi Sângele Domnului, numită şi Joia Verde, reia evenimentul din Joia Sfântă (Joia Mare), când la Cina de Taină Isus Cristos a înfiinţat sfânta Euharistie şi sfânta Preoţie. Poporul credincios, însoţit de o fanfară, l-a purtat cu entuziasm pe Domnul Isus Cristos prezent în Sfânta Taină pe străzile oraşului pentru ca El să sfinţească locurile şi cărările pe care le străbatem zilnic. Mulţimea credincioşilor prezenţi la procesiune şi-a mărturisit credinţa în Isus viu, prezent în mod real şi substanţial în Sfânta Euharistie, prin cânt şi rugăciune, meditând asupra hranei vii şi dătătoare de viaţă veşnică.

Pr. Isidor Dâscă, decan de Bacău, a mulţumit tuturor celor care au participat şi celor care au pregătit această celebrare, amintind că noi trebuie să-l primim pe Isus în inimile noastre cu demnitate deoarece el, fiind Fiul lui Dumnezeu, se umileşte pentru a ne ridica din starea josnică la care ne duce păcatul. ( C.L.)

