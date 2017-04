Top Story Procesiune de Florii de Desteptarea -

În Duminica Floriilor, Biserica Romano-Catolică a celebrat intrarea Domnului în Ierusalim şi a marcat începutul Săptămânii Mari. Ecoul entuziasmului cu care evreii l-au întâmpinat pe Cristos în Duminica Floriilor s-a transpus în zilele noastre prin stabilirea Zilei Tineretului în această frumoasă sărbătoare. Sfânta Liturghie, a început la ora 18.00 în Biserica " Sfinții Petru și Paul " cu un mesaj special pentru tineri. Lecturile din Sfânta Scriptură au fost proclamate de tineri, iar patima după sfântul Matei s-a citit pe roluri. Intrarea Domnului în Ierusalim a fost cinstită prin procesiunea solemnă cu ramuri. Credincioşii au participat la procesiune pe străzile orașului cântând şi purtând ramuri în mâini. Această zi dedicată tinerilor s-a născut din dorinţa sfântului papă Ioan Paul al II-lea. În Duminica Floriilor din anul 1984, în care s-a celebrat şi jubileul tinerilor, papa a accentuat faptul că Biserica îi are în atenţie într-un mod special pe tineri. În anul următor s-au adunat la Roma peste 300.000 de tineri. A fost începutul Zilei Mondiale a Tineretului. De atunci şi până astăzi, în fiecare Duminică a Floriilor s-a celebrat Ziua Tineretului, iar la un interval de doi-trei ani s-au organizat întâlniri mondiale. Duminica Floriilor face parte din pregătirea pentru Ziua Diecezană a Tineretului, care va fi celebrată pe 6 mai 2017, în Parohia Frumoasa, Bacău, unde sunt aşteptaţi mii de tineri din întreaga Moldovă.