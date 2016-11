Problema este intre scaun si volan

De fiecare data când se intâmpla câte o tragedie in România se intâmpla un fenomen interesant: vina pentru eveniment nu mai este a celor care l-au produs, ci a unei autoritati care nu a stat 24/24 pe capul respectivului ca nu cumva acela sa greseasca.

A fost cazul incendiului de la Colectiv, unde, in loc sa fie luati la impins vagoane patronii si organizatorii evenimentului pentru ca au inghesuit 400 de oameni intr-o cladire autorizata pentru 80, atentia a fost dirijata cu grija spre Pompieri ca n-au stat sa controleze câti oameni au intrat in club.

Asa s-a intâmplat si in weekend, cu accidentul de pe Autostrada Soarelui, când mai multi oameni au murit in urma unui accident provocat de neatentia unor soferi si de neadaptarea vitezei la conditiile de drum cu ceata. S-au gasit o seama de formatori de opinie care sa-i gaseasca vinovati pentru accident pe politistii care trebuiau sa patruleze, sau, in fine, sa faca ceva, nu stim ce, pentru ca soferii aia sa nu mai mearga cu 100 la ora pe ceata.

Culmea este ca dam intotdeauna vina pe faptul ca nu avem autostrazi pentru accidentele produse pe drumurile judetene iar când accidentele sunt produse pe autostrazi, dam vina pe orice altceva, mai putin pe soferi. Pentru ca, da, avem o problema in România cu soferii.

Care nu sunt deloc calmi, isi supraestimeaza capacitatile masinilor sau talentele de a conduce, nu stiu ce e aia conduita preventiva si care te depasesc fara rost doar ca sa ajunga primii la semafor. Iar când o comit, unul nu si-ar recunoaste vina, de fiecare data vina este a altora. Cel mai bun exemplu este al unui pustan de 18 ani care, dupa ce a ramas, pe motiv de viteza excesiva, fara permisul proaspat obtinut, s-a urcat din nou la volan si a facut accident intrând cu masina intr-o cutie de la instalatia de gaz metan.

Dupa ce cazul a ajuns public, fiind discutat pe retelele sociale, tânarul sofer a inceput sa se ratoiasca la cei care-l criticau zicând ca e numai problema lui daca s-a urcat la volan fara permis. Din pacate, multa lume gândeste asa, desi realitatea este alta. In masina cu care a facut accidentul se mai afla o adolescenta, care de data asta a scapat.

Ne amintim, insa, tragedia de acum doi ani, când un adolescent a luat la plimbare o fata de 14 ani, a facut accident iar tânara liceana a ramas paralizata. Un sofer nu raspunde numai pentru el, raspunde si pentru ceilalti participanti la trafic, fie soferi, pasageri sau pietoni.

Daca un sofer nu respecta legea nu se pune in pericol numai pe sine, ci si pe cei din jur. Si, din pacate, experienta ne-a demonstrat ca nu cei vinovati sunt cei mai afectati de urmarile unui accident rutier.