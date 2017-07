Contrasens Prizonierii informaţiei de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe la începuturile Internetului, entuziaştii sperau ca noile mijloace de comunicare să ducă la democratizarea informaţiei; oamenii din anumite ţări vor putea să se adape la izvoarele ştiinţei, vor beneficia de noutăţile medicale, tehnologice, chiar şi de noile tehnologii introduse în agricultură… Vedem, din păcate, astăzi, că această democratizare a informaţiei nu a dus la un salt ştiinţific în lume, dimpotrivă, accesul tot mai uşor la mijloacele de comunicaţii a dus la propagarea mai uşoară a prostiei şi la izolarea tot mai accentuată a Ştiinţei. Explozia reţelelor de socializare, de exemplu, a determinat, în timp, pierderi de vieţi omeneşti: documentate exclusiv pe Facebook, mămicile refuză vaccinarea. Cel puţin 30 de persoane au murit numai în România din cauza rujeolei în ultimele luni. Tot reţelele sociale promovează intens falsuri ştiinţifice de genul Noii Medicine Germane (NMG) care promovează ideea că orice boală îşi are originea într-un conflict emoţional şi, prin urmare, nu e nevoie de medicamente, ci doar de rezolvarea conflictului. Mai avem homeopatia, o formă de medicină care presupune că, de exemplu, o bucată de ficat de raţă este dizolvată într-o sticlă de apă după care sticla este clătită de câteva sute de ori pentru a elimina ficatul dar a păstra „vibraţiile” pe care acesta le-a trecut apei. Din nefericire, homeopatia, ale cărei rezultate au fost negate de Ştiinţă, a ajuns obiect de studiu în unele facultăţi de medicină. Tot reţelele sociale au convins mii de oameni că Pământul este plat şi că imaginea sa sferică este o invenţie a NASA, care, de altfel, a şi regizat falsa aselenizare. Desigur, ar fi o greşeală să ne imaginăm că doar reţelele sociale poartă întreaga vină. Până la urmă, ele sunt doar nişte transmiţători, iar receptorii ar putea filtra informaţiile false de cele reale. Ar putea, dar nu o mai fac, deoarece sistemul educaţional este distrus cam peste tot în lume iar România nu pare să fie o excepţie. Şcoala nu mai formează de multă vreme o gândire critică elevilor; de altfel, să nu uităm că, de exemplu, Teoria Evoluţiei a fost scoasă din programa de foarte mult timp. Fără o gândire critică, absolventul este o victima sigură pentru fake news sau teorii ale conspiraţiei lansate de diferite persoane sau organizaţii. Aşa se face că într-o epocă în care avem acces la informaţie, în care, practic, suntem bombardaţi cu informaţie, o însemnată parte din societate nu este în stare să separe realitatea de fantezie. 0 SHARES Share Tweet

