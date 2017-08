Daca in urma cu 100 de ani pe inaltimile Cosnei, Ciresoaiei si Magurii ostasii români, cu pretul vietii lor au invins un inamic puternic si tenace (armatele germane si austro – ungare in Primul Razboi Mondial), la implinirea unui centenar de la acele momente inaltatoare de vitejie orasul Târgu Ocna a adus cel mai profund prinos de recunostinta. Vineri 11 august intreaga suflare a acestui oras – statiune s-a adunat in preajma Cimitirului Eroilor de la Biserica “Sfântul Nicolae” (aflata in centrul localitatii), unde, in prezenta autoritatilor judetene si a reprezentantilor unor institutii nationale, a avut loc cea mai impresionanta manifestare de cinstire a eroilor neamului.

In timp ce Presedentia României a fost reprezentata de consilierul de stat pentru securitate nationala Constantin Dudu Ionescu iar Departamentul Centenar din Guvernul României a avut ca reprezentant pe secretarul de stat Cristian Ioan Videscu, la aceste inaltatoare clipe de omagiere au fost prezenti Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, Maricica Cosa, prefect al judetului, Marius Gheorghita (vicepresedinte al C. J.) dar si Viorel Ilie, moinesteanul ce este Ministru pentru Relatia cu Parlamentul, deputata Theodora Sotcan, generali ai armatei române. Au participat si primarii mai multor localitati din aceasta zona a judetului Bacau ( din Onesti, Moinesti, Darmanesti, Slanic Moldova, Pârgaresti), cadre militare si vânatori de munte de la toate batalioanele care activeaza in unitatile militare ale arcului carpatic (de la Vatra Dornei, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Brasov, Predeal si Câmpulung Muscel).

In mesajul transmis de presedintele României, Klaus Iohannes, pe care l-a prezentat consilierul Constantin Dudu Ionescu, a fost mentionat faptul ca “Armata Româna a salvat existenta Statului Român in luptele de la Cosna si Ciresoaia, fapt ce indatoreste cinstirea pe care o purtam celor care, prin jertfa lor, au facut posibila Marea Unire”. Cuvinte patetice, patrunse de o inflacarata traire a istoriei a rostit si Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, ce a declarat:”Faptele inaintasilor ne sunt lectie de viata, ne vorbesc despre vointa si putinta de a tine piept vitregiilor istoriei, despre curaj si unitate. Ne vorbesc de faptul ca, a fi român este in egala masura o virtute si o datorie care ne obliga la verticalitate, constiinta si responsabilitate”.

In aceasta frumoasa zi in care soarele stralucitor a luminat chipurile miilor de oameni partasi la evenimentul de comemorare a Centenarului luptelor de pe inaltimile târg-ocnene, crucile eroilor au fost cuprinse de candele aprinse, in atmosfera unei slujbe religioase, oficiata de un sobor de peste 20 de preoti, ce a avut in frunte pe Arhiereul Romanului si Bacaului, IPS Ioachim. Colonelul (in retragere) Paul Valerian Timofte, presedintele Filialei Bacau “Colonel Corneliu Chiries“ a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria” a fost cel care a moderat intreg ceremonialul militar si festivitatea de la Târgu Ocna, cu o mare bucurie in suflet fiind urmarita o defilare a militarilor si a masinilor de lupta ale armatei. Este de evidentiat faptul ca alaturi de bravii osteni care au participat la comemorarile de la Târgu Ocna s-au aflat, prezentând uniformele militare de acum 100 de ani si reprezentanti ai Asociatiei “Traditii Militare Românesti – Regimentul 3 Artilerie” (condusa de colonel in rezerva Stelian Cojocaru).

Un moment mai mult decât inaltator, care a adus in orasul de sub Magura sentimentele unice ale unei trairi pline de patos si de patriotism, s-a constituit defilarea cu torte (din seara zilei de joi 10 august), spre inaltimile unde ostasii români s-au acoperit de glorie. Desfasurata dupa un ritual plin de solemnitate, festivitatea a adus atâta bucurie in sufletele târg-ocnenilor de toate vârstele ca acestia au insotit pâna in miez de noapte “tortele” aprinse, ce au luminat inaltimile Cosnei, Ciresoaiei si Magurii. Intre alte manifestari care au mai avut loc la Târgu Ocna in aceste zile mai mentionam Simpozionul “Din tainele Razboiului Intregirii Neamului pe meleagurile trotusene” (care a fost prefatat de vernisajul unei expozitii de cartofilie din colectia inginerului bacauan Mihai Ceuca, pe tema “Regele Ferdinand I” si a unei expozitii cu obiecte din Primul Razboi Mondial- intre acestea regasindu-se paftale, casti militare strapunse de gloante) si lansarea unor noi aparitii editoriale.

In timp ce prof. Corneliu Stoica, de la Colegiul National “Costache Negri” a lansat volumul “Zile de foc la portile orasului Târgu Ocna, Centenarul luptelor de la Cosna si Ciresoaia (1917 – 2017)”, la simpozionul mentionat generalul (in rezerva) Vasile Jenica Apostol, colonelul (in retragere) Paul Valerian Timofte, prof. Vilica Munteanu, scriitorii Dan Sandu, Ioan Danila si alti invitati au reliefat aspecte mai putin cunoscute din timpul Primului Razboi Mondial si au evocat eroi ai acestei mari conflagratii.