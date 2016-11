Prinde orbul, scoate-i ochiul

Mii de persoane, zeci de mii accepta, astazi, situatia umilitoare de a fi sclavi pe plantatie. Este, ce-i drept, una moderna. “Boierul” nu-l mai plateste când aduna recolta sau când are chef, ci lunar sau in doua transe, cu bani scosi din circuitul legal al impozitarii.

Este una dintre cele mai mari fraude, cel mai mare jaf din bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale, practicate de multi patroni ai unor societati comerciale, pusi pe capatuiala. Este deja cunoscutul fenomen al “muncii la negru”, in care actioneaza doi actori, daca nu chiar trei, cetateanul aflat la ananghie, in cautare disperata a unui loc de munca, care accepta fara a riposta conditiile anacronice impuse de angajator, pe de o parte, iar de cealalta parte este “patronul”, care isi asuma, constient, incalcarea legislatiei in domeniu. Nu tu contract, nu tu conventie civila.

Nimic. Vorbeam si de-al treilea actor, acesta este statul, prin institutiile de control, care nu-si fac treaba pâna la capat. Cum este praduit statul? Cum este pacalit cetateanul in cauza? Neavând incheiat un document oficial, inregistrat la Camera de Munca, solicitantul nu beneficiaza de niciun drept, nu este protejat in caz de accidente, nu are drept la asigurari de sanatate (el si familia), nu poate beneficia de pensie si nici de ajutor de somaj. Este un nimenea inscris doar intr-un carnetel, insa la fel de vinovat ca patronul lui, bugetele de care am vorbit fiind pagubite cu sumele care le datora statului, in conditiile unui raport de munca legal.

La acestea se adauga obligatiile fiscale ale societatii angajatoare, impozit pe salariu, CAS, pensii, somaj, impozit pe profit etc. Toti acesti bani intra in buzunarele patronului, de unde, ca un nabab ii arunca o suma infima omului care l-a slugarit. Paradoxal, ambii sunt nemultumiti, patronul da vina pe stat care il apasa cu impozitele, cetateanul ca acelasi stat nu aloca bani pentru sanatate, educatie, protectie sociala, iar când statul isi intra in atributiuni, incep reclamatiile. Unde? Evident, la institutiile statului pe care tot ei l-au fraudat.