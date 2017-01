Divizionara C Aerostar Bacău și-a început seria jocurilor de verificare. Joi, în primul test al iernii, desfășurat pe terenul „Aerostar 2”, echipa antrenată de Mișu Ionescu s-a impus cu 3-2 contra nemțenilor de la Poaia Teiului. Pentru „aviatori” au marcat Tudorache (2) și S. Ichim. Aerostar a utilizat următoarea garnitură: Albescu (Dornescu)- Istrate (Blănaru), Belecciu (Mihăeș), Huțanu (Dima), Oanea- Strat (Ichim), Honea- Antim (Gheorghiu), Chirilă, Artenie- Tudorache. De notat că, pe final, a fost introdus pe teren și debutantul Cornel Ardei, jucător născut în 2002. Gruparea băcăuană va intra în cantonament la baza proprie pe 3 februarie, pentru ca în data de 8 să susțină al doilea amical din această perioadă, la Suceava, contra divizionarei B Foresta din localitate. 4 SHARES Share Tweet

