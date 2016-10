Festivalul de la Târgoviste este singurul eveniment care se deruleaza de dinainte de 1989 si care a rezistat pâna in zilele noastre. La editia 2016 a prestigiosului Festival „Crizantema de Aur”, a participat si bacauanul George Cojocarescu, un bine cunoscut interpret de muzica populara, care de aceasta data si-a demonstrat calitatile de interpret de romante, reusind o performanta ce ne face cinste câstigând un loc III, si cel mai important, juratii recunoscându-i calitatile in urma evolutiei din Gala de Premiere.

„In primul rând trebuie sa va spun ca a fost un festival fabulos in care au performat nu mai putin de trei orchestre, festival in care eu am fost acompaniat de orchestra «Dor Românesc» condus de Stefan Cigu, sotul Matildei Pascal Cojocarita”, ne-a spus proaspatul câstigator al „bronzului” de la „Crizantema de Aur”.

Festivalul de la Târgoviste s-a disputat pe trei sectiuni: interpretare, creatie si recital, Juriul sectiunii „interpretare”, acolo unde a concurat cantaretul bacauan, a fost compus din: Voicu Enachescu-presedinte, Florentina Satmari, Matilda Pascal Cojocarita, Bianca Ionescu, Daniela Vladescu, Florin Georgescu, Traian Jurchelea, Ionut Fulea si Alina Mavrodin. Pentru a participa la acest festival, cu ceva timp in urma, in sase orase din tara s-au desfasurat preselectii, George Cojocarescu fiind unul dintre cei patru calificati (din 26 de concurenti) de la etapa regionala de la Iasi.

„Eu am participat din partea bacauanilor, cum imi place mie sa spun, si din câte stiu sunt primul bacauan laureat la acest festival”, a mai spus Cojocarescu, precizând ca pe scena prestigiosului festival de la Târgoviste a mai evoluat si Anton Achitei. Interpretul bacauan ne-a mai spus cu regret si despre faptul ca din marile festivaluri de folclor care erau in numar de câteva zeci au mai ramas doar vreo doua, amintind de celebrul festival „Maria Tanase”.

George Cojocarescu ne-a mai vorbit si despre organizarea de la Târgoviste care a fost una exceptionala si a lauadat echipa realizatorilor acestui eveniment. „Stiu ce inseamna sa organizezi spectacole si festivaluri si stiu câta munca este acolo. Sunt lucruri pe care publicul nu le vede, dar din pacate sunt multi care nu inteleg acest lucru si uneori te critica pentru lucruri marunte cum ar fi faptul ca sunt prea putine flori pe scena. Aici nu a fost cazul. Pur si simplu a fost impecabil iar organizatorii merita felicitati”, a declarat Cojocarescu, dupa care a precizat si faptul ca evolutia orchestrelor a fost la inaltime.

Revenind la prestatia de la „Crizantema de Aur”, cântaretul de muzica populara bacauan a cântat doua piese. „Calugarul din vechiul schit”, o romanta pur româneasca cu autor necunoscut si „Romanta instrainarii”, o compozitie a maestrului Paraschiv Oprea, fost dirijor al Orchestrei Radio, textier Eugen Rotaru.

„A fost una dintre cele mai grele partituri pe care le-am sustinut in spectacol”, ne-a destainuit George Cojocarescu, cu toate ca este absolvent de Conservator unde a studiat foarte mult. „Spre surprinderea mea, am obtinut foarte multe aplauze. Publicul m-a incurajat foarte tare iar acest lucru este minunat atunci când esti pe scena. Sincer sa fiu, ma asteptam sa iau un premiu. Nu stiu care, dar ma asteptam”, a mai spus Cojocarescu. Intrebat cât de mult inseamna acest premiu pentru el, interpretul bacauan a declarat: „Pentru mine inseamna…prea mult. Asta in sensul ca eu sunt orgolios si nu ma multumesc cu putin. Sa fiu mai explicit, acest premiu ma obliga.

Trebuie sa confirm ca acest premiu este o certitudine, nu o intâmplare. Am primit incurajarile oamenilor de specialitate iar asta este foarte important pentru mine.” Artistul bacauan a facut in continuare si o scurta radiografie a ceea ce se intâmpla in folclorul bacauan incercând sa explice, fara sa dea nume, diferentele dintre interpretii de folclor si lautarii ocazionali care activeaza pe la petreceri, fara a stirbi insa locul acestora in societate. Pentru a edifica acest aspect ne-a facut o comparatie cu sportul dând exemplul ligilor din fotbal. Un interpret poate evolua pâna promoveaza in Liga Campionilor, pe când un lautar va ramâne tot timpul in Divizia B, desi acestia vor fi mereu apreciati pentru ceea ce reusesc sa faca la evenimentele private.

Un pas inainte in cariera

Revenind la „Crizantema de Aur” si la cariera lui George Cojocarescu, acesta ne-a mai spus: „Foarte benefic pentru mine a fost faptul ca am stabilit câteva legaturi cu realizatori de emisiuni de televiziune, cum ar fi Florentina Satmari si oameni importanti si profesionisti de la Radio România. Cineva de la Tv Craiova mi-a propus o colaborare. Cu alte cuvinte, acest festival a fost o punte de evolutie pentru mine pentru ca iata, mi se deschid alte usi.”

In acelasi timp, dupa evolutia in acest festival, Cojocarescu a avut o intâlnire cu doi compozitori care au participat la sectiunea „creatie” si care i-au propus ca pentru editia de anul viitor bacauanul sa le interpreteze creatiile, ceea ce pentru interpretul de pe meleagurile Bistritei este un lucru onorant, dupa cum ne-a declarat chiar câstigatorul premiului III de la „Crizantema de Aur” editia 2016. Pentru ca este la moda sa intrebi pe cineva care a câstigat ceva cui dedica reusita, aceiasi intrebare s-a indreptat si catre cântaretul de folclor bacauan. Ce ne-a raspuns?

„In primul rând dedic acest trofeu profesorilor mei, care m-au tras de urechi si care m-au invatat tot ceea ce stiu si chiar muzicantilor cu care am cântat si chiar lautarilor alaturi de care am evoluat de multe ori si de la care am avut multe de invatat. Si daca a venit vorba, trebuie sa spun ca cel care m-a initiat in romante este actorul de la Teatrul Municipal Bacovia, Viorel Baltag, care mi-a fost profesor la Scoala Populara de Arte si imi amintesc ca la primul curs mi-a adus in atentie romanta «Tiganca» a Ioanei Radu. Si trebuie sa-i multumesc. Chiar daca iubesc Bacaul si vreau sa fac tot pentru orasul meu, nu dedic premiul bacauanilor ci l-am adus bacauanilor.” George Cojocarescu, câstigatorul preiului III la sectiunea „interpretare” de la prestigiosul Festival „Crizantema de Aur” – Târgoviste 2016