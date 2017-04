Cultura Primul gong „Bacău Fest – Monodrame 2017” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Teatrul Municipal „Bacovia” dă startul, vineri, 21 aprilie, ora 16.30, unei noi ediţii a Festivalului Recitalurilor Dramatice „Bacău Fest – Monodrame”. Timp de şase zile (21-26 aprilie), pe scena teatrului, la Club „Decebal” şi Pub Valhalla, vor avea loc spectacole de monodramă, în care vor evolua artişti din teatre de stat şi independente. Anul acesta juriul de preselecţie a dat girul doar la şase concurenţi din cei 17 înscrişi iniţial. Deschiderea oficială va avea loc la Teatrul „Bacovia”, Sala Mare, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor administraţiei locale, sponsorilor şi juriului concursului, format din Miclos Bachs (profesor de actorie, Cluj), Carmen Mihalache (critic de teatru, Bacău), Zymberaj Mentor (Priştina – Kosovo). După deschiderea oficială, pe aceeaşi scenă, vineri, de la ora 17.00, intră în concurs primul concurent, Ali Deac, cu „20 noiembrie”, după Lars Noren, regia Eugen Jebeleanu, Teatrul „Radu Stanca”, Sibiu. De la ora 18.30, recital – Hotel „Decebal” – Luminiţa Bortă: „Medeea”, după Nina Mazur, regia Luminița Borta, Teatrul „Al. Davila”, Pitești, iar de la ora 20.30, recital, Teatrul „Bacovia” (Sala mare) – Denise Ababei: „Ştiu că nu asta vrei să auzi”, după Carmen Dominte, regia Irina Crăiță-Mândră, Teatrul Bacovia, Bacău. Sâmbătă, 22 aprilie: ora 11.00 – Pub Valhalla, spectacol lectură Anca Szilagyi, Ștefania Mincu; ora 12.00 – Pub Valhalla – Cristine Hămbăşeanu & Șerban Melnic, laureați IDFest 2016; ora 18.00, Recital, Club Hotel Decebal – Emil Boroghină, Eugene Ionesco – Berenger, după Eugene Ionesco, regia Alina Hiristea, Teatrul Național Craiova; ora 20.30 – Teatrul Bacovia – „Amphitrion 38”, după Jean Giraudoux, regia Horia Suru, Teatrul „Bacovia”, Bacău. Bugetul Festivalului, aprobat de Consiliul Local, este de 250.000 de lei. Anul acesta se va acorda doar Marele Premiu şi Trofeul Festivalului (autor Eugen Ionescu), în valoare de 2000 de euro. Programul pe zilele următoare va fi publicat în ediţiile următoare. Concomitent, se desfăşoară şi a IV-a ediţie a concursului de Dramaturgie – Monodramă, juriul, format din Ada Lupu, actriță și dramaturg, Monica Andronescu, critic de teatru, redactor şef al revistei Yorick, şi Doru Mareş, critic de teatru, a stabilit finaliştii, din cele 22 de texte primite: Crista Bilciu, cu piesa „Mata Hari”, Călin Ciobotari („Din însemnările unui colecţionar de nori”) și Elise Wilk („Crocodil”). Menţionăm că Premiul I (1000 de euro), purtând numele regretatului dramaturg Valentin Nicolau, este susţinut financiar de Teatrul Municipal „Bacovia”, iar premiile II şi III sunt sprijinite în cărţi de editurile Nemira şi Tracus Arte. Câștigătorul concursului de texte va fi anunțat în timpul „Bacău Fest-Monodrame”. De asemenea, publicul spectator se va putea bucura în timpul festivalului de textele celor trei finaliști, care vor fi prezentate sub formă de spectacole-lectură. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.