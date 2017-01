Primii plătitori de taxe la ghișee

Sediul noii Direcții de Impozite și Taxe Locale (DITL) Bacău se aglomerează pe zi ce trece, pe măsură ce băcăuanii încep să-și achite impozitele pentru anul în curs. De altfel, încasarea a început mai târziu, adică de joia trecută, din 5 ianuarie, nu 3 ianuarie, cum era normal, din cauza unor probleme cu softul de la calculatoare.

Cuantumul impozitelor a rămas, în mare parte, nemodificat față de 2016, ceea ce este o veste bună pentru contribuabili. În plus, cei care achită integral taxele până la 31 martie, beneficiază de o reducere de 10 la sută, deci un motiv în plus pentru a face plata cât mai repede, în acest interval.

Ieri dimineață, încă de la primele ore, în ciuda vremii neprielnice, un număr mare de băcăuani au dat năvală la DITL să-și achite obligațiile pentru anul în curs. Cei mai mulți dintre plătitori erau pensionari, dar am întâlnit și persoane mai tinere.

Chiar dacă spațiul este mult mai mare și mai aerisit decât în vechiul sediu, tot s-au format cozi. Oricum, statul la rând este un fel de Facebook pentru mulți băcăuani, care au astfel prilejul să mai schimbe o vorbă și să-și mai exprime o opinie. Mulți dintre cei aflați la secțiunea Persoane Juridice de la DITL au apreciat noua locație, au sesizat că sunt condiții foarte bune, dar au fost și vociferări că noul sediu e cam departe și că este peste mână de ajuns. De cealaltă parte, de dincolo de geamul ghișeului, casierii ne-au spus că oamenii vin să-și plătească taxele și impozitele, că au condiții bune, dar…pentru ca există și un „dar”, au și ei o mică problemă. Geamurile ghișeelor sunt mari și au doar o fantă mică prin care comunică cu contribuabilul și din această cauză nu se aud cu cei ce stau să plătească.

Mult mai comod, din fotoliu, de acasă…

Dar, pentru a evita aglomerația de la ghișee, drumurile în plus și statul la coadă, din 2013, Primăria Bacău s-a înrolat pe site-ul ghiseul.ro, oferind posibilitatea de achitare a impozitelor locale prin intermediul internetului. Potrivit informațiilor de pe acest site, doar 6119 cetățeni au solicitat primăriei un nume de utilizator și parolă pentru a accesa site-ul, foarte puțini raportat la numărul de contribuabili. Mai mult, de anul trecut, nici nu mai există obligativitatea de a solicita de la DITL aceste date de identificare, existând posibilitatea de a face de acasă un cont, dacă solicitantul are un card valabil.

„Îi încurajăm pe cei care au posibilitatea, să facă un astfel de cont pentru a evita drumul la ghișee. Este o modalitate facilă de a achita dările. De pe site se poate afla exact ce anume se datorează, pe capitole, se poate consulta istoricul plăților și așa mai departe”, a declarat directorul DITL, Bogdan Neștian. Totodată, pe același site se pot plăti și amenzile. În plus, în curând primăria va oferi o altă variantă de încasare a taxelor, la oficiile poștale.

Andreea Gavrilă

Florin Ștefănescu

Programul de lucru cu publicul la sediul de pe Vasile Alecsandri 63

Luni, marți, joi: 8-16.30

Miercuri: 8-18.30

Vineri: 8-14.00

Pentru plata online se poate solicita un nume de utilizator și o parolă de la DITL sau se poate face direct un cont pe site-ul ghiseul.ro, la secțiunea „vreau cont”, unde se completează CNP-ul, se validează numărul de card și se primește automat pe adresa de e-mail un nume de utilizator și o parolă care pot fi schimbate ulterior pentru mai multă siguranță. Pentru plata online nu se achită nici o taxă suplimentară, iar la finalul plății se primește, pe adresa de e-mail, o dovadă a plății, care, pentru siguranță, trebuie păstrată.