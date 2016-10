Primii candidati la parlamentare strâng semnaturi

Cum alegerile parlamentare se apropie, fiind programate sa aiba loc pe 11 decembrie, deja au inceput sa curga termenele stabilite in calendar. Pâna pe 27 octombrie trebuie depuse listele de candidati si candidaturile independente pentru Camera Deputatilor si Senat. Tocmai din acest motiv, cei care au nevoie de semnaturi si-au instalat deja corturile prin oras pentru a-i convinge pe oameni sa le dea un vot de incredere ca sa se inscrie in cursa.

Potrivit Autoritatii Electorale Permanente, numarul necesar de semnaturi este de 6063, numarul de alegatori din registru fiind in judetul Bacau 606.316 persoane.

Unul dintre candidatii independenti ai Bacaului este fostul primar al Casinului, Cosmin Curelea. Acesta a pierdut anul acesta la limita alegerile locale, cu 38 de voturi. Acum isi incearca norocul la Camera Deputatilor. „Consider ca am acumulat experienta administrativa si politica care ma recomanda pentru aceasta functie. Am ramas surprins sa vad ca oamenii ma cunosc, am avut parte de reactii frumoase din partea celor care au venit sa semneze pentru mine”, a declarat Cosmin Curelea. Pâna la acest moment a reusit sa strânga circa 2.000 de semnaturi, având corturi amplasate nu doar in Bacau, ci si in Onesti si Târgu Ocna.

Alti aspiranti la functiile de demnitari sunt membrii Uniunii Salvati România, partidul format de Nicusor Dan, care si-a infiintat recent filiala in Bacau. Si acestia cer bacauanilor votul pentru a reusi inscrierea formatiunii politice la parlamentare.

„Deocamdata nu s-a discutat despre o lista a Bacaului, incercam sa strângem cele circa 200 de mii de semnaturi necesare la nivel national”, a declarat Mihai Girba, membru al conducerii USR Bacau. Cortul lor este amplasat in Piata Tricolorului si este singurul din judet. Deocamdata, s-au strâns doar 1000 de semnaturi.

Judetul Bacau constituie Circumscriptia electorala 4 si va avea in urmatorul legislativ patru senatori si zece deputati.