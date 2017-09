Plata primelor subvenții pentru agricultură, pentru anul agricol 2017 – 2018, vor fi făcute începând cu 16 octombrie, iar valoarea totală a sumelor alocate se ridică la 2,7 miliarde de euro – a anunțat ministrul Petre Daea. În această iarnă încep să se dea și subvențiile și pentru zootehnie. Declarația a fost făcută acum trei zile într-o vizită de lucru a ministrului, dar anterior senatorul Miron Smarandache i-a solicitat printr-o interpelare parlamentară ministrului Agriculturii, „la cererea fermierilor băcăuani” – cum susține domnia sa, să precizeze când va începe plata subvențiilor pentru anul agricol 2017 – 2018. „Fermierii băcăuani așteaptă plata primelor subvenții pentru agricultură, aferente anului agricol 2017 — 2018, estimările specialiștilor fiind că acestea vor începe în octombrie. Campania de plăți regulare este foarte importantă pentru producătorii agricoli, mai ales că unii dintre ei au acumulat anumite datorii din cauza lipsei de lichidități”, a subliniat parlamentarul. Senatorul social democrat l-a mai rugat pe ministrul Petre Daea să spună care este valoarea totală a sumelor alocate la nivel național și ce sumă va ajunge la fermierii băcăuani, dar și ce intenționează referitor la acordarea unor subvenții pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Referindu-se la programele de sprijin pentru crescătorii de ovine, ministrul Petre Daea a spus că aceștia vor beneficia, de la anul, de un ajutor de un leu pe kilogramul de lână vândută prin centrele de colectare, în program fiind înscriși deja peste 32.000 de oieri din toată țara. În țară vor fi opt centre regionale de colectare a lânii. 0 SHARES Share Tweet

