Sport Primele rezultate Sărituri în apă/ C. N. de Seniori, Juniori A și B de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Bazinul de Înot din Bacău a debutat vineri, 31 martie, ediția 2017 a Campionatului Național de Seniori, Juniori A și B la sărituri în apă, competiție organizată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și care, între altele, este un concurs de barem pentru calificarea la Campionatul European de Juniori care se va desfășura la Bergen, în Norvegia, în luna iunie. Dupăprimele două sesiuni, de calificări și finale, au rezultat următoarele rezultate: Juniori B 3m masculuin

1. Teodor Zărnescu, Olimpia București

2. Bogdan Cazacu, Olimpia București

3. Costin Filip, Olimpia București Juniori A 3 m masculin

1. Alin Ronțu, SCM Bacău

2. Aurelian Dragomir, Olimpia București

3. Dragoș Lupșa, CSM Sibiu Seniori 3 m masculin

1. Constantin Popovici, Steaua București

2. Alin Ronțu, SCM Bacău

3. Aurelian Dragomir, Olimpia București Echipe mixt Seniori

1. Constantin Popovici și Anca Șerb, Steaua București

2. Aurelian Dragomir și Ioana Cîrjan, Olimpia Buc./ Ler București

3. Dragoș Lupșa și Ioana Paștiu, CSM Sibiu

4. Cosmin Hongu și Ruxandra Munteanu, SCM Bacău Platformă Feminin Juniori B

1. Angelica Muscalu, Triumf București,

2. Daria Buia, Triumf București,

3. Andreea Sandu, Olimpia București Platformă Feminin Juniori A

1. Ioana Paștiu, CSM Sibiu,

2. Ruxandra Munteanu, SCM Bacău

3. Diana Cucerzan, CSS Sibiu Platformă Feminin Senioare

1. Ioana Cîrjan, Ler București

2. Ioana Paștiu, CSM Sibiu

3. Ruxandra Munteanu, SCM Bacău Sincron Platformă Senioare

1. Ioana Paștiu și Ioana Cîrjan, CSM Sibiu/ Ler Buc. Sincron Platforă Seniori

1. Constantin Popovici și Aurelian Dragomir, Steaua / Olimpia Buc.

2. Mihai Andrei și Teodor Zărnescu, Olimpia București

3. Dragoș Lupșa și Sebastian Hampu, CSM Sibiu. Întrecerile continuă sâmbătă și duminică cu sesiunile de calificări, de la ora 9.30, și finalele, de la ora 16.00, accesul publicului fiind liber.

