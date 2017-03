Primele rezultate pentru sportivii bacauani

Astazi a debutat la Bazinul de Inot din Bacau editia 2017 a Campionatului National de Inot, eveniment la care participa cei mai buni 385 de sportivi de la 53 de cluburi din tara.

Prima reuniune, cea a calificarilor, a debutat la ora 10.00 si a consemnat si primul record national doborat.

Reusita i-a apartinut lui Daniel Martin de la SCM Bacau, care a stability un nou record national in proba de 100 m fluture cu timpul de 54’ 50”, pentru ca in reuniunea de dupa-amiaza, de la ora 17.00, sa-si doboare propriul record la aceiasi proba cu timpul de 54’29”.

Daniel Martin a concurat in proba de tineret dar recordul i-a fost omologat la categoria juniori. Sportivul de la SCM a mai obtinut un loc II in proba de 50 m spate la seniori si locul I la tineret in aceiasi proba.

Alte rezultate importante ale sportivilor bacauani au fost obtinute de Rares Druga de la CS Stiinta Municipal care s-a clasat pe locul III in proba de 50 m spate juniori si Ariana Dodita, de la aceeasi grupare sportive, care s-a plasat pe locul III la 100 m fluture junioare.