Debut de an fructuos pentru tenismenii SCM Bacău. La prima competiție de rezonanță a sezonului, Campionatul Național Individual de Iarnă U16, SCM Bacău și-a trecut în palmares două medalii, ambele în proba de dublu. În competiția feminină, noua achiziție a SCM-ului, ex-ieșeanca Ilinca Amariei, care a făcut cuplu cu dinamovista Simona Ogescu, a cucerit argintul. Perechea Amariei/ Ogescu a trecut cu 6-1, 6-2 de Iordache/ Zvonaru si cu 6-4, 6-1 de Manea/ Țăranu, cedând in finală cu 7-6(3), 2-6, 10-7 în fața cuplului alcătuit din Alessia Ciucă (Sport 4 Fun Timișoara) și Maria Gândac (Unirea Slobozia). La masculin, Bogdan Manole (foto), care a făcut pereche cu Mircea Marin, a ajuns până în finala mică și, în ciuda faptului că a pierdut-o, a intrat în posesia bronzului, conform regulamentului FRT care premiază în mod egal tenismenii ce dispută finala pentru locurile 3-4. Manole/ Marin i-a învins cu 6-2, 6-3 pe David/ Roșulescu și cu 2-6, 6-2, 10-6 pe Macovei/ Popeangă, pierzând în semifinale cu 6-4, 6-4 contra lui Crețu/ Georgescu și cu 7-6(3), 6-2 în finala pentru locurile 3-4 împotriva cuplului Dica/ Filip. La simplu băieți, Manole a fost eliminat în primul tur cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2 de Ștefan Andreescu, în timp ce un alt reprezentant al SCM Bacău, Patrițiu Balint nu a prins tabloul principal, fiind scos din cursă în calificări, de timișoreanul Mihai Văsîi Kolla, cu 6-0, 6-2.

Cotată drept favorita nr.7 a turneului de simplu fete, Ilinca Amariei a obținut două victorii (6-3, 6-4 cu Daria Macos și 6-4, 6-4 cu Ana Țăranu), înainte de a pierde în „sferturi” cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1 în fața bucureștencei Theodora Iosub. „Sunt rezultate bune, care ne dau speranțe pentru 2017”, a declarat coordonatorul secției de tenis a SCM Bacău, Mihai Ciuntea. Alți doi tenismeni ai clubului băcăuan, Alexandru Manole și Petru Berdilă sunt angrenați în această perioadă in turnee internaționale. Manole participă în Antalya, la două turnee ITF dotate cu premii de câte 15.000 dolari, în timp ce Berdilă va lua startul pe 4 februarie, la Chișinău, la un turneu ITF U18 de gradul 2. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.