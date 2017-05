1 of 58

Concursul Regional ”Primăvara artelor”, organizat de CNA ”George Apostu” Bacau si Asociatia pentru Arta si Educație „George Apostu „Bacău, inclus in CAER, sub egida Ministerului Educației a debutat, in perioada 4-6 mai 2017.

Această primă etapă a concursului s-a adresat învățământului de masa, ți s-a desfășurat în Sala ”Amfiteatru” a Școlii Sanitare Postliceale ”Sanity” Bacău.

Au existat doua Categorii de participanti:

1. MUZICA INSTRUMENTALĂ: CLASICĂ, UȘOARĂ și POPULARĂ, la care s-au înscris 44 de participanți.

Juriul, format din profesorii Ionut Gheorghieș, Dorin Ghiuță, Dragoș Lungu și Claudiu Filip, secretar prof. Andreea Timilie, a acordat 2 TROFEE:

ZORILA ANDREI, PIAN, MUZICA USOARA INSTRUMENTALA;

NITA CEZARA , PIAN, MUZICA INSTRUMENTALA CLASICA.

2. MUZICA VOCALA , la care s-au inscris 100 de participanti: prescolari, elevi din clasele I-IV, V-VIII si IX-X, pentru trei sectiuni: CANTO CLASIC, MUZICA USOARA si MUZICA POPULARA.

Juriul, format din profesorii Marinela Potarniche, Antonela Leahu, Gabriela Mihai si studenta la U.A. ”George Enescu” din Iasi, secretar prof. Claudia Vasilache, acordat 3 TROFEE:

CIOBANU ANASTASIA, MUZICA POPULARA;

ALEXA STEFANIA, MUZICA USOARA, clasele I-IV;

ANGLES VALENTINA, MUZICA USOARA, clasele V-VIII.

În perioada 12-14 mai se desfășoară concursul pentru elevii din învățământul vocațional, de artă pentru secțiunile pian, vioară, corzi grave, TSD (Teorie Solfegiu Dicteu) cât și secțiunile de coregrafie pentru învățământ vocațional și pentru învățământ de masă.

Locațiile de desfășurare ale concursului sunt Teatrul Bacovia pentru coregrafie, Colegiul de artă pentru pian, TSD, corzi grave și Sala Ateneu (sâmbătă începând cu ora 10) pentru specialitatea vioară. Concursul se desfășoară cu public.

Pentru această etapă de concurs juriul este format din cadre didactice atât din învățământul preuniversitar cât și din cel universitar cum ar fi:

– Compozitorul, muzicologul și dirijorul Prof univ. Dr. Liviu Dănceanu de la Universitatea de arte din București, în calitate de președinte al juriului.

-Violonistul și dirijorul Ilarion Ionescu Galați .

– Lector univ. dr. Sebastian Vîrtosu de la Universitatea de arte G. Enescu din Iași(specialitatea violoncel),

-Lector Univ. dr. Ioan Florin Diaconu (specialitatea pian) Universitatea Naționala de Arte G. Enescu Iasi

-Prof. Ardelean Raluca Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani

– Conf. Univ. Dr Luminița Duțică Universitatea de Arte G. Enescu Iasi (TSD)

-Prof. Angela Tecaru coregraf, reprezentanta fundației Vanclifen – Canada,

prof. Vivia Săndulescu, prof Octavian Popa, solist al operei din Cluj

prof. Andrei Ofelia specialitatea coregrafie de la |Liceul de Arte „D. Cuclin” din Galați

Și de la CNA.George Apostu Bacău: Prof. Gheorghe Dumitriu (TSD), Prof. Irina Negrea (TSD), Prof. Viola Cel Mare (vioară), Prof. Simona Baicu(coregrafie).