Exact in urma cu un an, adica pe 27 octombrie 2015, Viorel Ilie, primarul municipiului Moinesti, ne declara ca orasul va obtine, in mod cert, statutul de statiune turistica, asta deoarece primise de la Institutul National de Recuperare si Balneoclimatologie indicatiile terapeutice ale izvoarelor din Parcul Bai.

Urma ca Institutul National de Cercetare in Turism sa-i trimita documentatia necesara obtinerii avizului Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT).

Iata ca, in octombrie 2016, ANT aproba solicitarea Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) Moinesti ca municipiul sa aiba statutul de statiune turistica.

“Zilele trecute, membrii comisiei de evaluare din cadrul ANT au venit la Moinesti. Documentatia indeplinea toate conditiile dar au vrut sa vada pe viu cum arata potentiala statiune.

Erau cumva indoiti, nici nu stiau unde se afla Moinestiul, dar au fost incântati de tot ceea ce au descoperit aici” declara Viorel Ilie.

Statutul de statiune ii va permite UAT-ului sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea serviciilor, infiintarea de zone de agrement, amenajarea de trasee, organizarea de evenimente turistice si culturale si, simultan, sa creeze locuri de munca.

“Marele avantaj este ca se deschide o noua etapa de dezvoltare a municipiului Moinesti. In al doilea rând vom putea accesa fonduri europene, ceea ce e bine atât pentru localitatea noastra, cât si pentru intreaga zona turistica a judetului, care cuprinde doua importante statiuni, Sl. Moldova si Tg. Ocna” mai arata primarul Viorel Ilie.