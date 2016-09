Primarul Petrica Lungu, omul faptelor din comuna Filipesti

Din viceprimar, primar

– Domnule primar, sunt un intreprinzator care ar vrea sa investeasca in comuna Filipesti. Am deja proiectul. De unde as putea sa incep?

– De oriunde. Sunt deschis in fata unor astfel de idei. Filipesti este o comuna care poate sa asigure un mediu propice pentru investitii. Chiar acum avem in curs de definitivare o noua afacere in zona noastra: o asociatie a crescatorilor de animale care vrea sa aduca in comuna o fabrica de procesare a laptelui. Sunt oportunitati, iar noi, ca autoritate locala, vrem sa finalizam tot ce inseamna utilitati – retele de apa, canalizare, energie electrica si gaze – in Filipesti si satul Cârligi, pentru a crea toate conditiile. Pe de alta parte, Filipesti este o comuna la drumul principal, pe E85, inca mai lucram si la capitolul asfalt in toate satele. Insa incurajam tinerii sa vina sa investeasca aici, pentru ca in final cu cât sunt mai multi bani in comuna, cu atât ne putem dezvolta. Suntem la mijloc intre Bacau si Roman, avem si transport feroviar care trece prin comuna, exista si posibilitatea de atragere de fonduri europene, pentru ca avem deschidere si spre acest domeniu, cu specialistii pe care ii avem in aparatul administrativ.

– In comuna Filipesti s-au descoperit izvoare cu apa termala. Este valorificata in vreun fel aceasta resursa naturala?

– Nu prea. Vorbim de un proiect mai vechi, de prin 2006 – 2007. Au fost, intr-adevar, si aceste sapaturi, s-a facut si o captare de catre un investitor, care a incercat sa faca ceva, numai ca noi, ca primarie, nu mai putem face nimic, pentru ca in timp acea zona, acel perimetru a fost vândut unei persoane private si nu se mai poate face nimic.

– Prin ce se evidentiaza comuna? Cum m-ati convinge sa ma si mut aici, daca ar fi sa cochetez cu aceasta idee?



– In primul rând prin faptul ca avem deschiderea la sosea, asa cum am mai spus, apoi ca avem investitii in zona, ca este o comuna linistita, ca e frumos. Eu sunt nascut aici, familia mea este tot aici, am copii, care sigur se vor intoarce, dupa ce isi vor termina studiile, tot aici, pentru ca aici ne place.

– De când sunteti in administratia locala din Filipesti? Acum sunteti in ALDE. Inainte ce a fost?



– Sunt consilier local din 2004, am fost si din 2008, iar din 2009 m-am angajat in Primaria Filipesti, la Compartimentul de Cadastru – urbanism. In 2012 am devenit viceprimar si acum, din iunie 2016, primar. Deci, sunt la curent cu tot ce s-a facut pâna acum aici, m-am implicat foarte mult si in anii anteriori in tot ce s-a intreprins aici, chiar de aceea am si decis sa candidez pentru functia de primar. Eu am fost cel care a infiintat PD-ul, in 2004, la Filipesti, atunci am candidat pentru prima data ca primar, din partea acelui partid si asa am ajuns consilier local, apoi in 2008, a fost PDL-ul, iar ulterior, fiind deja angajat in primarie, nu am mai cochetat cu politica. A venit 2012, fostul primar fiind din PC m-a rugat sa-l sprijin, asa am iesit si viceprimar atunci. Am mers in continuare pe linia PC-ului, prin alianta PDL – PC, am ajuns in ALDE. M-a ajutat mult tot acest drum politic, insa la alegerile din vara a fost votat omul, a fost votata echipa mea si nu neaparat partidul. Se poate vorbi, in tot acest drum al meu, de o continuitate in proiecte, in rezolvarea de probleme, in ceea ce am inceput in functia de viceprimar si cred eu ca pot face mai mult, acum, din functia de primar.

– Asadar, ati pornit la un nou drum. Sigur aveti prioritati, sigur deja ati luat anumite masuri…



– Da, e normal. Prioritatea zero a comunei in aceasta vara a fost invatamântul. Am facut doua investitii, zic eu, substantiale si evidente in doua scoli – la Galbeni si Hârlesti – cu gradinitele aferente, unde am amenajat interiorul, am schimbat instalatia electrica, am schimbat pardoseala, totul este acum acolo nou. Banii au fost alocati din bugetul local, am regândit, am reanalizat lista de investitii, am considerat ca prioritar este sa investim in scoli si nu in parcuri pentru copii, asa cum era votat la inceputul anului, ca e mai important sa avem clase curate si unitati de invatamânt in care sa nu ploua sau sa fie frig la iarna. In cele doua scoli de care vorbeam in maximum doua saptamâni va veni si mobilier nou, care deja a fost comandat. Totodata, am schimbat acoperisul si la gradinita din Oniscani, am amenajat acolo si curtea interioara, lucrari identice au fost si la gradinita din Filipesti, am rezolvat si problema cu incalzirea la gradinita din Cârligi, sa nu fie probleme, finalizam si un proiect privind asfaltarea drumului comunal Filipesti – Cârligi. Lucrurile se misca, sau, mai corect spus, continua. Este in lucru si un proiect pentru extinderea retelei de canalizare in satele Filipesti, Galbeni, Cârligi si cu suplimentare pe reteaua de apa, vreau sa incep un proiect asemanator, de canalizare – apa, si pentru satele Oniscani, Boanta, Cornesti si Hârlesti. Asta isi doresc si oamenii, asta am si promis in campanie, iar eu sunt omul cuvântului dat. Am sa extind si reteaua de gaze in Hârlesti, pentru ca zona permite. De asemenea, suntem printre primele comune care s-au angajat ca vor intabula cât mai multe imobile prin programul de cadastru general. Proiecte sunt multe, vreau sa realizez cât mai multe in comuna, sa depun documentatiile necesare, pe noile sesiuni de finantare, ca sa am si timpul necesar pentru a realiza tot ce mi-am propus. Mie imi plac faptele, nu vorbele.

– Care este principala calitate a unui primar?

– Eu cred ca un primar trebuie sa fie un bun organizator. Sa fie gospodar, sa aiba cunostinte despre problemele comunitatii, sa stie cum sa prioritizeze cheltuielile, sa fie transparent, sa asculte oamenii si sa incerce, pe cât posibil, sa ii ajute.

– Aveti in comuna si persoane defavorizate. V-ati gândit deja si la anumite programe pentru a-i ajuta si pe acesti oameni?

– Da, avem, si din pacate nu putem sa ii ajutam pe toti, asa, deodata. Insa avem chiar in centrul comunei un centru pentru persoanele cu dizabilitati, care apartine Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului. De când eram viceprimar m-am ocupat personal sa ajut o familie numeroasa din Galbeni, iar printr-o fundatie, am reusit sa atragem fondurile necesare sa se achizitioneze un imobil in care sa se locuiasca decent. Nu poti insa sa ii ajuti pe toti. Nu am puterea asta. Promit doar ca voi face tot ce imi sta in putere sa fie bine pentru cât mai multi locuitori ai comunei. Am in plan sa renovez si sa asigur conditii mult mai bune si in cabinetele medicale. Avem doi medici de familie in comuna Filipesti, acum renovam si Casa de Cultura, care va purta numele regretatului om de teatru Radu Beligan, care s-a nascut in comuna noastra, iar acolo vreau sa amenajez intr-o extindere de cladire inca un cabinet medical, cu sala de tratamente, pentru ca vorbim de un imobil care este chiar in centru, lânga primarie. Eu sunt pe principiul ca daca intr-un sat nu este scoala, dispensar si biserica, acel loc moare incet si sigur. De aceea eu vreau ca fiecare sa lucreze in conditii foarte bune la noi in comuna.

– Cine este, pâna la urma, primarul Petrica Lungu?

– Sunt un om modest, un om de-al locului, nascut chiar in satul Filipesti, casatorit, cu doi copii – o fata, care, si nu pot sa nu fiu lipsit de modestie, chiar imediat dupa ce am câstigat alegerile am aflat ca este sefa de promotie la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, si un baiat, elev, in clasa a X-a, la Colegiul Pedagogic in Bacau. Eu am terminat Facultatea de Inginerie, in Bacau, in 1995. Am vrut si imi doresc in continuare sa demonstrez ca in comuna Filipesti se poate face ceva, ca exista si alta mentalitate, si alta gândire. Nu pot fi bagheta magica, dar ce imi sta in putinta o sa fac. Mizez si pe echipa tânara din primarie, ma bucur ca am sprijinul lor si ca se implica. Asa cum am mai spus, sunt omul faptelor, nu vorbelor. Iar dupa patru ani de mandat, o sa se vada acest lucru. Aceasta e promisiunea mea ferma.

FILIPESTI:

Comuna are aproape 5.000 de locuitori, care locuiesc in opt sate – Filipesti, Boanta, Cârligi, Cornesti, Cotu Grosului, Galbeni, Hârlesti si Oniscani-, pe o suprafata totala de peste 6.800 ha, care se invecineaza la nord, est si vest cu judetul Neamt, la sud cu Beresti-Bistrita, Secuieni si Negri, iar la sud-est cu Damienesti. In comuna Filipesti, turistii pot vizita Biserica cu hramul „Sfintii Voievozi”, construita in secolul al XVIII-lea, in Cârligi, dar si Conacul Zarifopol, ridicat inca din secolul al XIX-lea, in acelasi sat.