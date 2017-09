Primarul Bacăului a anunţat că a depus o plângere la DNA pentru ca procurorii să investigheze activitatea fostei administraţii în legătură cu groapa de gunoi. Plângere a fost depusă după izbucnirea incendiului de la Celula 1 a depozitului de deşeuri, incendiu care a fost transformat în argument politic de adversari, susţine Necula. El spune că incendiul a izbucnit pentru că gunoiul din Bacău nu se colectează diferenţiat şi la groapă au ajuns materiale inflamabile. Cosmin Necula spune că nu acceptă ca persoanele vinovate de dezastrul de la groapa de gunoi să dea lecţii de administraţie şi să susţină că, la vremea lor, au făcut bine ceea ce au făcut. „Nu este normal ca administraţia pe care o conduc să deconteze demenţa unora care nu şi-au făcut treaba” – spune primarul Necula. „Dacă acest depozit ar fi fost făcut cum trebuie, nu ne-am fi aflat în această situaţie. Din păcate, decidenţii politici şi administrativi au încălcat cu rea credinţă atât obligaţiile de colectare selectivă cât şi obligaţiile de operare selectivă a deşeurilor”. Plângerea a fost depusă la DNA deoarece este vorba despre fonduri europene, groapa de gunoi fiind un proiect ISPA. 16 SHARES Share Tweet

