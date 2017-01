Maşinile de intervenţie contractate de Primăria Bacău sunt la datorie, dar în condiţiile în care ninge de câteva ore bune, este aproape imposibil să se vadă progresele. Utilajele sunt pe teren, dă asigurări primarul Cosmin Necula, se curăţă permanent, dar sunt probleme în special în zona unităţilor de învăţământ. De aceea, primarul insistă. „Ar fi foarte bine ca băcăuanii să mai lase maşinile acasă, dacă se poate şi să se deplaseze cu mijloace de transport în comun. Aceasta pentru că avem câte două ore moarte, de fiecare dată când se încheie cursurile sau când ies oamenii de la serviciu”, a declarat Cosmin Necula. Codul de ninsori este valabil până miercuri seara, la ora 21. 423 SHARES Share Tweet

