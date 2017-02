Actualitate Primarul municipiului Bacău a primit vizita PS Episcop Datev Hagopian, al Arhiepiscopiei Armene din România de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 22 februarie 2017, domnul Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, a primit vizita Preasfințitului Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România. Vizita încununează buna cooperare, dintre Municipiul Bacău și filiala locală a Uniunii Armenilor din România, îndeosebi pe plan cultural, mărturie în acest sens stând organizarea Festivalului Filmului Armenesc în perioada 22-24 septembrie 2016. În cadrul discuțiilor avute cu Preasfinția Sa, precum și cu președintele Filialei Bacău a Uniunii Armenilor din România, Vasile Agop, s-a evocat necesitatea ridicării unui monument dedicat memoriei comunității armenești din Bacău – Khachkar -, pe locul în care a funcționat Biserica Armenească, demolată în anul 1977 de autoritățile comuniste. În spiritul deschiderii manifestate față de minoritățile etnice din municipiul Bacău, domnul primar Cosmin Necula și domnul consilier local Gabriel Stan au apreciat oportunitatea acestui proiect menit a aminti comunităţii locale despre existenţa şi sacrificiul armenilor, recunoscându-se totodată importanta moştenire spirituală lăsată de acestă comunitate. 5 SHARES Share Tweet

