Au fost zile tensionate pentru conducerea primăriei Tg.Trotuş. După ce săptămâna trecută locuitorii au fost „tăiaţi” de la apă, din cauza datoriilor foarte mari acumulate în ultimii ani, primarul a decis, ca ultimă soluţie, să-şi depună demisia. „Am spus că dacă eu sunt un impediment în rezolvarea acestui conflict, atunci îmi prezint demisia. Probabil de aici au pornit zvonurile. Vă spun sincer că nu mai ştiu cum să gestionez situaţia. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că primăria nu are cum, legal, să acopere datoriile. Căutăm alte soluţii”, a declarat primarul Adrian Forcos. După ce a cântărit câteva zile ce decizie să ia, până la urmă a spus că va continua la conducerea comunităţii locale. „Am avut întâlniri cu cetăţenii în care am discutat situaţia. Înţeleg că este greu fără apă. De miercuri, vom trage branşamente noi, cu apometre noi şi cămine la fiecare gospodărie. O parte dintre costuri le vom suporta noi, o parte cetăţenii. Am testat apa din fântâni şi ştim că este potabilă. Vom face şi un rezervor, pentru urgenţe, dar toate aceste soluţii înseamnă timp. Noi am mai colectat din datorii, dar cei de la Compania de Apă vor banii”, a mai declarat edilul. Reamintim, din 16 ianuarie, locuitorii din Tg.Trotuş nu mai au apă, din cauza datoriilor care au ajuns la un record de 350.189 lei. 0 SHARES Share Tweet

