Gioni Crăciun, primarul comunei Livezi, a fost condamnat de Judecătoria Onești la o pedeapsă de 8 luni de închisoare, cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni, pentru conflict de interese și fals în declarații. Edilul a contestat, dar instanța a considerat că acțiunea este nefondată. Pe scurt, Decizia 243 din 31 martie a Curții de Apel Bacău sună astfel: „În temeiul art. 421 pct. 1 lit.«b» noul Cod pr.penală, respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Crăciun Gioni împotriva sent. pen. 678/10.10.2016 pronunțată de Judecătoria Onești în dosarul nr. 304/270/2016. Definitivă Pronunțată în ședință publică, azi 31.03.2017.” Instituția Prefectului Bacău nu a luat măsuri imediat deoarece nu i-au fost comunicate decizia penală nr. 423/31 martie 2017, pronunțată în dosarul nr. 304/270/2016, și sentința penală nr.678/11 octombrie 2016, pronunțată de Judecătoria Onești cu mențiunea „definitivă”. Pe 9 iunie, când „Deșteptarea” a solicitat informații, Prefectura s-a adresat instanței, iar pe 11 iulie a primit de la aceasta decizia și sentința definitivă. „Noi am analizat documentele și am dispus măsurile legale, mai exact încetarea mandatului de primar. Pe perioada vacantării postului, atribuțiile primarului comunei Livezi vor fi îndeplinite de viceprimar. Conform legii, primarul poate face plângere la contenciosul administrativ împotriva ordinului de prefect în termen de zece zile”, arată Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău. 3 SHARES Share Tweet

