Două au fost punctele importante ale şedinţei extraordinare a Consiliului local Bacău de ieri: problema creditului de 13,5 milioane de euro pe care municipalitatea îl va lua pentru lucrări de investiţii şi problema datoriilor Thermoenergy. Mai bine de o oră s-a bătut, ieri, apa în piuă pe tema împrumutului pe care municipalitatea doreşte să-l ia de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Şi nu pentru că ar fi fost cine ştie ce argumente împotriva deciziei, ci pentru că unor consilieri le place să se audă vorbind chiar şi atunci când nu au argumente. Banii – a explicat primarul Cosmin Necula – vor fi folosiţi pentru refacerea a 40 de kilometri de reţea de iluminat stradal, pentru modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie (fost TBC) şi a clădirii Primăriei, precum şi pentru realizarea unui sistem de supraveghere în municipiul Bacău. Modernizarea sistemului de iluminat public va presupune schimbarea stâlpilor şi a cablurilor care datează din 1974 şi înlocuirea becurilor cu lămpi LED, cu consum mai mic. Spitalul de Pneumoftiziologie şi Primăria au nevoie de modernizări, iar sistemul de supraveghere presupune un dispecerat urban, un sistem de prevenire a infracţiunilor şi un sistem de supraveghere a traficului. Creditul va fi acordat pentru 15 ani, cu trei ani de graţie şi va presupune plata unei dobânzi totale de 13 milioane de lei şi costuri administrative în valoare de alte 800.000 de lei. Decizia de accesare a împrumutului a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 5 împotrivă. Împotriva deciziei au votat în bloc consilierii PNL, care, prin vocea lui Daniel Miclăuș, au spus că nu consideră „investiţia în beculeţe” o prioritate pentru oraş. Afacerea celor 85 de milioane de euro pentru CET Celălalt subiect important, cel referitor la datoriile Thermoenergy, s-a finalizat cu promisiunea primarului Cosmin Necula că va depune, săptămâna viitoare, o plângere penală pentru modul în care fosta administraţie a obţinut şi gestionat cele 85 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de termie – faimoasa problemă a reţelelor secundare. „În 2010 au fost accesate de la Guvern şi de la UE 85 de milioane de euro pentru proiectul pe termie. Cererea de finanţare a fost un fals, o minciună: a prezentat că în municipiul Bacău CET avea peste 70.000 de abonaţi, deşi numărul era de mai puţin de 30.000”, a spus primarul Necula. „La fiecare doi ani noi trebuie să băgăm în Thermoenergy, cât pentru un pod peste Bistriţa, care ar costa circa 18 milioane de euro.”

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău An de an numărul abonaţilor a scăzut prin debranșări pentru că, în final, creditul să fie acordat pentru modernizarea unui sistem care mai avea numai 16.000 de unităţi locative racordate, a mai spus edilul. El a precizat, că în conformitate cu documentele prezentate instanţei de către judecătorul sindic, CET era în stare de insolvenţă încă din 2008, dar s-a minţit pentru a se lua creditul. „Toţi locuitorii municipiului Bacău plătesc bani pentru ca doar 15% dintre ei să beneficieze de căldură. Din 65-66 de milioane de lei cât costă gazele într-un an, Thermoenergy poate susţine doar 24-25 de milioane iar municipiul Bacău trebuie să achite diferența de cel puţin 44 de milioane, adică în jur de 10 milioane de euro pe an. Şi asta numai pentru gaz”, a mai spus Necula. El a precizat că trebuie găsită o soluţie pentru a se rezolva această problemă. Ghingheș: cetăţenii să fie obligaţi să se branşeze

Pentru ca sistemul de încălzire centralizat să fie eficient, consilierul independent Cristian Ghingheș a propus că o parte dintre cetăţenii oraşului să fie obligaţi să se branşeze la acesta. Acesta a spus că este o decizie care va depuncta electoral pe cei care o vor promova dar, de dragul cetăţenilor, pe termen mediu şi lung, trebuie adoptată. El l-a informat pe primarul Necula că va susţine o astfel de decizie dacă o va propune Consiliului local.

