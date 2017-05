Top Story Primarul Cosmin Necula – Propun tinerilor un parteneriat pe termen mediu și lung de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a lansat un mesaj de susținere a tinerilor din oraș și a declarat că își dorește un parteneriat pe termen mediu și lung cu aceștia. Mesajul edilului vine în avanpremiera deschiderii de duminică a manifestărilor prilejuite de preluare a orașului Bacău a titulaturii de Capitală a Tineretului din România. „Propun tinerilor Bacăului un parteneriat pe termen mediu și lung, la capătul căruia orașul pe care-l conduc să devină un exemplu atât pentru regiunea Nord-Est, cât și pentru întreaga țară, un exemplu de deschidere și transparență, de colaborare pe plan local, de fructificare a oportunităților și, mai ales, a ideilor valoroase propuse de tineri”, a spus Cosmin Necula. Primarul municipiului Bacău a subliniat importanța deținerii, timp de un an, a titulaturii de Capitală a Tineretului, menționând totodată că activitățile derulate de tineri trebuie să aibă continuitate. „Evenimentele, ideile și inițiativele prilejuite de obținerea titlului de Capitala Tineretului nu trebuie să moară odată cu transmiterea titlului către un alt oraș. Acest titlu și, îndeosebi, efervescența creată în jurul său reprezintă șansa băcăuanilor de a demonstra că alcătuiesc o comunitate vie, că Bacăul dispune de resorturile culturale și umane pentru a-și face resimțită vocea în rândul orașelor importante din țară. Cultura este unul dintre mijloacele cele mai eficiente prin care putem produce schimbarea în bine în comunitatea noastră”, a adăugat Cosmin Necula. Edilul a susținut că sloganul „Colorează-ți generația!”, sub care au loc manifestările în cadrul Capitalei Tineretului, are menirea de a schimba percepția despre municipiul Bacău. „Sloganul nu e deloc întâmplător. Tinerilor Bacăului le revine misiunea de a schimba percepția potrivit căreia Bacăul, orașul marelui poet simbolist George Bacovia, e un oraș cenușiu, provincial — orașul în care domnește atmosfera apăsătoare din ‘Plumb’. Bacăul nu e nici pe departe așa — îmi place să cred că, în primul rând, nu e un oraș al clișeelor! E un oraș viu, cu oameni activi, implicați și cu tineri dornici să-și facă auzită vocea și să-și impună propriile idei, viziuni. Tinerii și, împreună cu ei, băcăuanii au în primar un partener sincer, atent la problemele și dificultățile pe care aceștia le întâmpină, dar mereu deschis la inițiativele și parteneriatele ce aduc plus-valoare orașului. Capitala Tineretului este rezultatul unui astfel de parteneriat”, a menționat Cosmin Necula. Tinerii de toate vârstele sunt invitați să participe la manifestările pregătite de către Federația Tinerilor din Bacău, cu sprijinul municipalității și a celorlalți parteneri/sponsori, pentru deschiderea oficială a evenimentului anului în oraș pentru tineri: „Bacău Capitala Tineretului din România”. Duminică, în municipiul Bacău încep oficial manifestările din cadrul Capitalei Tineretului, titulatură pe care orașul o are în perioada 2 mai 2017 — 1 mai 2018. Pe parcursul zilei va avea loc un târg de ONG-uri concomitent cu mai multe momente artistice, iar de la ora 18,30 va fi dezvelită statuia identității vizuale „Bacău Capitala Tineretului din România”. Seara se va încheia cu o serie de concerte ale trupelor Feelings, Golan și CTC. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.