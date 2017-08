Primarul Cosmin Necula: „Nu se distruge nici o echipă de volei!

Primarul Bacăului spune că, în ciuda zvonurilor care s-au propagat prin oraș, echipa de volei masculin a clubului Știința nu se va desființa. Încă de ieri dimineaţă, pe reţelele sociale a început să se propage informaţia cum că echipa de volei masculin Ştiinţă se desfiinţează. Totul a pornit, se pare, de la o postare a antrenorului Eusebiu Ţurcanu, care, pe la două dimineaţa, se plângea că echipa e în pragul desfiinţării deoarece nu a primit suficienţi bani de la Consiliul local. „Am sperat şi ne-am propus pentru anul viitor un loc mai bun, dar din păcate modalitatea de aplicare a legii 350 s-a modificat, iar bugetul alocat sportului, în anul în care Bacăul este ORAŞ EUROPEAN AL SPORTULUI a fost diminuat substanţial”, a scris Ţurcanu. Informaţia s-a propagat în reţea astfel încât, ieri, dimineaţă, băcăuanii au început să ia atitudine. Chiar şi viceprimarul Dragoş Ştefan a scris o postare pe acest subiect, pe care, însă, a şters-o, ulterior. Florin Grapă: Nu se desfiintaza nimic! Florin Grapă, directorul Clubului Ştiinţă Bacău şi antrenorul echipei de volei feminin a clubului băcăuan, spune, însă, că nici nu se pune problema desfiinţării echipei masculine. „Am auzi că s-au creat ceva discuţii în urma unei postări pe un site de socializare a antrenorului lotului de volei masculin Sebi Ţurcanu” – a declarat Florin Grapă pentru Deşteptarea. „Ce pot să va spun sigur este că, nu se desfiinţează nimic. Aş fi ştiut. Există ceva probleme financiare şi ne va fi foarte greu. Eu am semnat pentru echipa de fete un proiect pe Legea 350 şi am acceptat condiţiile de acolo. Vom juca numai cu jucătoare românce. Mi-am asumat această responsabilitate. Pentru echipa masculină nu s-a semnat pe 350 şi va fi mult mai dificil. Vom vedea ce vom mai face, de unde vom mai aduce bani”, a mai spus el. Echipa de volei a renunţat la 650.000 de lei La începutul lunii iulie se soluţionau cererile pe domeniul Sport care priveau finanţării nerambursabile pe Legea 350/ 2001. Asociaţia Sportivă „Total Volei” Bacău clasată pe locul trei cu 75,50 de puncte cu proiectul „Susţinerea echipei de volei masculin în prima liga” primea doar 650.000 de lei din cele 1,2 milioane de lei care fuseseră ceruți iniţial. Suma a fost considerată prea mică şi Asociaţia a refuzat să semneze contractul cu Consiliul local, renunţând, astfel, şi la cei 650.000 de lei. Eusebiu Ţurcanu, antrenorul lotului de volei masculin şi-a exprimat pe facebook nemulţumirea faţă de situaţia actuală şi problemele financiare pe care le are lotul. „Nu se pune în discuţie să nu fie finanţată echipa. Dar, pentru că dumnealor au renunţat la finanțarea pe Legea 350 pe care au câştigat nişte bani, banii au rămas prinşi pe Legea 350 iar acum vor o finanţare pe alt capitol bugetar, pe noua Lege a Sportului. Eu trebuie să iau banii de la capitolul bugetar legea 350 şi să fac realocare pe noua lege”. – Cosmin Necula,

primarul municipiului Bacău

