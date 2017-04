Actualitate Primarul Cosmin Necula: „Bacăul trebuie resistematizat” de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Municipiul Bacău are nevoie de o reconstrucție profundă, de la nivelul minus cinci metri, al rețelelor de canalizare și termie, consideră Cosmin Necula, primarul orașului. El spune că municipiul s-a dezvoltat haotic și are nevoie de o resistematizare. „Este necesară regândirea întregului echilibru dintre străzi, alei, parcări și spațiile verzi, consideră primarul Bacăului. Orașul funcționează după principiile din anii ’50-’60, după valorile de trafic și numărul de mașini de atunci”. Pe orizontală și pe verticală Resistematizarea este necesară atât pe orizontală, de la alinierea zonelor de pomi și modificarea aliniamentelor trotuarelor până la interzicerea accesului cu autoturisme pe anumite străzi, dar și pe verticală, de la rețele de canalizare până la cablurile de date care sunt spânzurate acum peste tot. Fondurile vor proveni de la bugetul local, dar ar putea veni și de la Uniunea Europeană, în special cele pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile de pe Axa prioritară 4 din cadrul Programului Operațional Regional. „Sunt anumite zone în oraș în care se produc aglomerări frecvente și în care, de exemplu, am putea decide interzicerea accesului cu autoturisme și să permitem accesul numai a autobuzelor de transport în comun”, spune primarul Cosmin Necula. De vrut e ușor… … dar de realizat e mai greu. Două ar fi piedicile care ar putea pune probleme acestui proiect ambițios: inerția administrativă și legislația foarte proastă. Primarul Necula dă ca exemplu modernizarea străzii Aeroportului, care nu poate începe încă deoarece se mai așteaptă un aviz de la Autoritatea Aeronautică. În plus, contestațiile la licitații pot bloca luni de zile proiectele, dacă nu și mai mult. Cosmin Necula se declară, însă, optimist și crede că aceste idei pot fi puse în practică. Și nu doar pentru că e vorba de, poate, cel mai ambițios proiect administrativ din ultimii 20 de ani, ci, în primul rând, de o necesitate stringentă: dacă nu se iau măsuri drastice, orașul se va bloca. „Doresc tuturor băcăuanilor multă sănătate și fericire alături de cei cu care își vor petrece Sărbătorile.”

