Actualitate Primarul Cosmin Necula a stat la sfat cu arhitecții orașului de Desteptarea - Primarul Cosmin Necula s-a întâlnit miercuri cu arhitecții municipiului Bacău, pentru un schimb de idei în privința perspectivelor de dezvoltare a orașului. Principalele repere ale consfătuirii au fost proiectele municipalității pe termen scurt și mediu, pe de o parte, și viziunea și planurile concrete ale arhitecților băcăuani, pe de altă parte. Pentru a afla detalii asupra discuţiilor purtate, a problemelor analizate cu această ocazie, am solicitat mai multe informaţii de la Constantin Amâiei, membru al Consiliului Teritorial al Filialei Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecţilor. "Iniţiativa acestei întâlniri a aparţinut Filialei noastre, lansată cu ocazia Forumului Internţional de Arhitectură şi Urbanism «Moldova-Reper 2030», Bacău 2016. Ca răspuns, primarul Cozmin Necula ne-a invitat la această discuţie, care s-a axat pe investiţiile aprobate prin Bugetul pe anul 2017 şi perpectivele de dezvoltare urbană. Noi am fost foarte mulţumiţi de cadrul instituit, dar mai ales de faptul că discuţia a fost sinceră şi deschisă. Primarul municipiului și-a exprimat disponibilitatea să ia în considerare propunerile făcute de arhitecţi, iar cele care au şanse să fie aprobate, vor fi promovate cât de curând posibil", a fost opinia arhitectului Constantin Amâiei. S-au analizat cu argumente modernizarea Stadionului municipal, a Pieţei Catedralei Ortodoxe, dar şi finalizarea proiectelor Insula de agrement şi Spitalul municipal, cât şi proiecte de perspectivă, printre care, de o importanţă deosebită sunt: restructurarea urbană a zonei centrale, planul de amenajare a zonei de agrement de pe faleza lacului Bistriţa, cu amenajarea unei "delte", planul urbanistic din viitoarea zonă de dezvoltare economică din jurul Aeroportului, care se va întinde pe 200 de ha. "Sunt foarte încântat de această discuţie, deoarece administraţia locală, primarul oraşului înţeleg dezvoltarea municipiului integrat. Aceste proiecte cât şi cele care vizează ridicarea nivelului de confort şi servicii din zona centrală, prin definirea unui centru civic, a unei adevărate agore modernă, pe principiul redării oraşului pietonilor, locuitorilor, au suscitat un real interes", ne-a mai spus Constantin Amâiei. O altă problemă extrem de importantă discutată de arhitecţi şi administraţie s-a referit la faptul că actualele reglementări din PUG aprobat nu mai corespund realităţii, unele zone fiind rezolvate într-un mod neadecvat, cum sunt zona "sportivă" şi zona fostei fabrici Letea, care a rămas în continuare cu funcţiune de zonă industrială. "Proiectele aprobate, după definitivarea Strategiei integrate de dezvoltare, vor face obiectul unor PUZ-uri, care, în final, vor fi integrate în Planul Urbanistic General, convenind, de asemenea, ca următoarea întâlnire să o avem în luna aprilie", a încheiat Constantin Amâiiei, patronul Vanel Exim Bacău. "Bacăul are un mare handicap în ceea ce privește urbanismul și arhitectura – de la Planul Urbanistic General (PUG) care nu corespunde realității din teren, la construcții sau solicitări de autorizații pentru construcții care mai de care mai inestetice și impropriu amplasate și, mai ales, la lipsa unei viziuni și a unei strategii pe termen lung și mediu în acest sens. Din această primă rundă de consultări, s-au desprins câteva linii directoare de necessitate, printre care resistematizarea cartierelor și a documentațiilor aferente acestora (PUZ-uri), un Plan Urbanistic General (PUG) care să corespundă realității din teren și care să fie realizat în baza PUZ-urilor pe cartiere", a spus primarul Cosmin Necula. Gheorghe Bălţătescu

