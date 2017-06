Top Story Primarul Bacăului: sindicaliștii nu au dreptul să oprească apa de Ramona Ionescu -

Primarul Cosmin Necula a transmis salariaților de la Compania de Apă că nu au dreptul să oprească robinetele băcăuanilor, indiferent dacă este vorba de un conflict de muncă.

El a spus că, în cazul în care, ca urmare a grevei din CRAB se va opri apa, va sesiza organele statului deoarece legislația în vigoare nu permite acest lucru. Sindicaliștii insistă în continuare că salariile lor să nu fie micșorate, în vreme ce atât primarul Bacaului cât și președintele Consiliului Județean susțin că lefurile directorilor și ale personalului TESA sunt prea mari ca urmare a numeroaselor sporuri dar și al efectului unui controversat articol din Contractul Colectiv de Muncă potrivit căruia, de fiecare dată când crește salariul minim, crește proporțional și salariul directorilor. Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău și Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, au convocat luni o conferință de presă, pe tema amenințării cu sistarea apei, șantaj lansat de sindicaliștii CRAB la sfârșitul săptămânii trecute. Aceștia au declarat public că nu le convin termenii din noul Contratc Colectiv de Muncă, iar în cazul în care le vor fi reduse salariile cu 16 la sută, începând cu 1 iulie 2017, vor intra în grevă de avertisment și vor sista apa potabilă pe 26 iunie, timp de două ore. În replică, primarul și președintele CJ, au declarat în fața reprezentanților mass-media că amenințarea sindicaliștilor este de natură penală și că nu au niciun drept să întrerupă apa în oraș. Mai mult, Necula și Brașoveanu, îi acuză pe sindicaliști că, de fapt, urmăresc să salveze salariile directorilor Companiei Regionale de Apă Bacău. “Ștăbimea” CRAB-ului trebuie să renunțe la salariile nesimțite Primarul Cosmin Necula și Sorin Brașoveanu, președintele CJ, au declarat că la nivelul CRAB-ului, “ștăbimea” încasează salarii enorme. Singura metodă de a majora salariile muncitorilor este tăierea veniturilor directorilor instituției. Necula este de părere că trebuie redimensionate salariile nejustificat de mari ale directorilor, iar diferența luată de la “bogați” trebuie să revină personalului care muncește în conducte. “Ca să aveți o idee clară cam ce sume ridică lunar directorul comercial al CRAB, vă pot spune că această persoană încasează lunar 12.573 de lei, directorul economic are un venit de 15.498 de lei, iar juristul ridică lunar 10.541 lei. Veniturile salariale sunt umflate în fiecare lună cu 200% ore suplimentare, cu spor de ecran (calculator) și spor de relații publice. Dați jos salariile TESA și puneți la salariile muncitorilor!!! Nu dau un pas înapoi în tot ce înseamnă această poveste pseudo-sindicală”, declară primarul Cosmin Necula. “Nu cedez șantajului!” Necula completează și spune că acest comportament al sindicaliștilor este de natură penală. Edilul declară că nu negociază apa băcăuanilor cu o mână de agitatori, ci transmite conducerii CRAB, respectiv, directorului Ioan Bejan, că nu cedează șantajului. Primarul le reamintește reprezentanților sindicatului că Regia Autonomă este o societate care funcționează pe principiul de rentabilitate și nu pe principii sociale. Cosmin Necula declară că este inadmisibil ca veniturile salariale anuale angajaților să fie de 40,1 milioane lei, iar costurile cu mentenanța/reparațiile să fie doar de 1,3 mil. lei. Din analiza prezentată de directorul Ioan Bejan în cadrul Consiliului Local reiese că la costul mediu/ angajat, Bacăul ocupă locul șase pe țară, iar la profitabilitate ne poziționăm abia pe locul 26. Cu alte cuvinte, băcăuanii consumă mai puțină apă, iar CRAB vinde tot mai puțină apă. Un articol “abject” Acționarii majoritari ai CRAB cred că această mână de angajați care amenință că opresc de la sine putere apa Bacăului, fac jocul directorilor și al membrilor CA, ca să câștige toată lumea din majorările salariale. Ca o comparație, dacă salariul minim pe economie crește de la 1.200 la 1.400 de lei, salariile vor crește dar nu cu 200 de lei, ci procentual pentru toată directorimea. Tocmai de aceea, directorul Ioan Bejan, are la îndemână toate pârghiile pentru a schimba această situație, diminuând veniturile directorilor și crescând salariile muncitorilor. “Sunt cu atât mai supărat pe cei de la CRAB, cu cât, atunci când le-am cerut să facă proiectarea rezervei de apă a Bacăului, au ridicat din umeri și mi-au spus că nu au personal. Acum, municipiul Bacău, stă pe SEAP să cumpere proiect pentru rezerva de apă, pentru că specialiștii de la CRAB nu sunt în stare să facă un proiect, dar au tupeul să ceară majorarea salariilor”, declară Cosmin Necula . Sorin Brașoveanu, președintele CJ, declară că nu este nimeni împotriva creșterilor salariale, dacă acestea se fac în funcție de criteriile de performanță ale companiei. "Este o problemă pe care trebuie să o rezolve directorul CRAB. Acesta a semnat un contract de management, trebuie să atingă niște parametri și să întocmească un plan de acțiune. Diferențele dintre salariul tarifar și salariul net sunt de 200%! Este imposibil ca directorul general să nu aibă cunoștință de ce se întâmplă în curtea lui. În plus, orice spor aplicat trebuie să aibă un temei legal!", declară Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. Cosmin Necula a încheiat conferința de presă declarând că el nu își cumpără liniștea electorală pe banii populației. În cazul în care, vreun sindicalist îndrăznește să pună în aplicare amenințarea cu sistarea apei anunțată pentru 26 iunie, primarul se va apuca de scris plângerea penală.