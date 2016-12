Construcția amplasată în mijlocul sensului giratoriu din zona Colegiului Economic din Baau, cunoscută sub numele de „OZN” va fi demolata, a anunțat, astăzi, primarul orasului, Cosmin Necula. „Sensul giratoriu de la intersecția străzilor 9 Mai – Bdul. Unirii va fi reamenajat prin eliminarea construcției de peste 3 metri înălțime din centrul acestuia. Așteptată de numeroși conducători auto din Municipiul Bacău, demolarea „OZN”-ului de la Economic va conduce la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea traficului în zonă. Devenit, în timp, unul dintre cele mai fierbinți puncte pe harta traficului auto din oraș, sensul giratoriu de la Economic s-a aflat la originea mai multor incidente rutiere (ambuteiaje, accidente). Respectând recomandările Poliției Rutiere, am luat decizia de a reamenaja respectivul sens giratoriu. Proiectul privind casarea, demolarea și reamenajarea obiectivului a fost aprobat în ședința de astăzi a Consiliului Local. Apreciez că lucrările la infrastructura rutieră a orașului trebuie să rezolve problemele cu care se confruntă participanții la traficul rutier, nu să complice și mai mult ecuația unui trafic și-așa aglomerat. Siguranța rutieră reprezintă un deziderat pe care, ca primar al Bacăului, nu-l voi abandona niciodată” – a scris Cosmin Necula pe contul său de Facebook. 4 SHARES Share Tweet

