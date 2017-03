Top Story Primarul Bacăului a prezentat propunerea de buget pentru anul 2017 de Ovidiu Pauliuc -

Primarul Cosmin Necula a prezentat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, forma inițială a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău pentru anul 2017. În această formă, proiectul se află în dezbatere publică până la data de 20 martie, timp în care cetățenii pot depune contestații, iar grupurile politice din Consiliul Local pot depune amendamente în privința sumelor alocate sau a proiectelor. Deocamdată, cert este că veniturile proprii ale municipiului sunt de 193.740.000 lei, în timp ce veniturile de la bugetul de stat se ridică la 149.544.320 lei. Datoria publică a municipiului menționată în proiect este de 28.624.200 lei, ceea ce înseamnă un grad de îndatorare de 17,7%. Tot pentru anul acesta, municipalitatea și-a propus să ramburseze credite de 23.904.200 lei, dar trebuie să și plătească penalități către Uniunea Europeană în valoare de 4 milioane de lei, fiindcă unele proiecte realizate din bani europeni au depășit termenele de execuție. „Ne dorim ca în 2017 Bacăul să înceapă să fie un oraș care oferă condiții civilizate, normale, de viață pentru secolul XXI, prin alocarea a peste 10 milioane de lei din bugetul local pentru investiții în acest an. Proiectul de buget a fost construit ținând cont de o seamă de priorități pentru acest an, dar și de situații de fapt, probleme ce vin din trecut, a căror rezolvare constituie o prioritate”, a spus primarul Cosmin Necula. Pe primul plan stă realizarea sistemului de rezervă a apei, pentru evitarea situațiilor în care mai crapă conducta de aducțiune de la Valea Uzului. De asemenea, figurează în plan construirea a trei creșe și grădinițe, precum și dotarea a 50 de săli de clase școlare sau realizarea unui centru pentru copiii cu nevoi speciale. La capitolul reabilitări și modernizări de străzi figurează 12 străzi a căror proiectare a fost finalizată și intră în execuție: Aeroportului, Mușcatelor, Florilor, Poet V.Cârlova, Ulmilor, Siretului II, Veronica Micle, Cireșoaiei, Tisei, Prelungirea Bradului 101-103, Salciei, tronson suplimentar Teiului. Pentru alte 55 de străzi începe proiectarea.

La capitolul „Sport” a reintrat în plan și reabilitarea Stadionului Municipal. Mai există alocare bugetară și pentru reabilitarea a patru săli de sport. Dintre proiectele majore, se vor aloca bani pentru Spitalul Municipal sau Insula de Agrement.

Mai multe amănunte, în ediția de mâine a „Deșteptării".