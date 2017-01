Diana Albu, primarul din Poduri, i-a vizitat pe bătrânii din comună după instalarea iernii mai ales, dar și în toamnă. A descoperit vârstnici care trăiau în mizerie, singuri, neputincioși, orbi și i-a ajutat prin intermediul celor care beneficiază de Legea 416. „Unii bătrâni trăiesc în condiții greu de imaginat pentru acest secol. Noi trimitem persoane care sunt în putere să le taie lemne, să le facă curățenie în locuință, să le scoată apă, dar ei au nevoie și de dragoste”, mărturisește Diana Albu. Ea a descoperit că nu fiii sau fiicele care muncesc în străinătate și-au uitat părinții, ci acei podureni stabiliți în localități învecinate. Primărița le-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, dar are de gând să le scrie: „Mă adresez acelor oameni care stau la câțiva zeci de kilometri de părinții lor și i-au uitat. Mulți podureni au plecat în străinatate după un trai mai bun și după un loc de muncă, dar trimit bani, pachete și medicamente părinților. Paradoxal, cei care stau în Moinești, Zemeș, Bacău, Dărmănești i-au uitat pe părinții bătrâni, unii peste 90 de ani, care locuiesc singuri, într-o căsuță mică de țară, fără puterea de a mai aduce un lemn, de a mai vărui, de a înlătura zăpada și de a putea să-și cumpere un medicament.” Diana Albu vorbește despre „mâinile crăpate, fețele ridate de ani și de muncă”, despre lacrimile bătrânilor, atunci când sunt întrebați despre copiii lor. „Te miri că poate fi atât de greu ca măcar o dată pe săptămână să vii să vezi ce fac, să vezi dacă firul acela de viață nu s-a scurs din ei”, spune Diana Albu, mirându-se că „domnii plecați la oraș”, care au mijloace de transport și telefoane, nu știu sau nu vor să le folosească. „Voi adresa o scrisoare din partea mea, ca primar, dar în primul rând ca om, împreună cu Asistența Socială, tuturor copiilor care și-au uitat părinții. Voi căuta adresele la care locuiesc și le voi scrie atât: Primarul comunei Poduri vă anunță că părinții dumneavoastră trăiesc!”

