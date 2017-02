Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, a început consultările cu primarii din mediul rural cu privire la fundamentarea bugetului pe 2017. Aceștia își vor prezenta prioritățile și proiectele pentru care trebuie să asigure cofinanțare, scopul fiind de a obține cât mai mulți bani în completarea bugetului local. „Consider că este foarte important ca împreună să stabilim care sunt coordonatele principale privind dezvoltarea economică a județului în funcție de resursele financiare alocate pe care le avem la dispoziție pentru sprijinirea proiectelor comunităților locale. Vom analiza proiectele și prioritățile fiecărei comunități ca fiind parte a unui proiect mare, proiectul județului Bacău”, arată Sorin Brașoveanu. El precizează că CJ Bacău va susține cu precădere acele proiecte care sunt finanțate din fonduri europene, programe naționale și a căror existență sau continuare este condiționată de cofinanțarea locală. 0 SHARES Share Tweet

