Primaria Slanic a strâns doar 1 la suta din banii necesari pentru izvoare

La inceputul lunii noiembrie, Primaria Slanic Moldova a lansat colecta publica „Izvoarele sunt si ale tale”, pentru a intra in posesia celorlalte 25 de izvoare din localitate, dupa ce pe primele trei, 300 de scari, Sonda 2 si Izvorul 3, le-a câstigat la licitatie cu 79.000 de lei.

Desi progresul este incurajator, suma nu este nici pe departe suficienta. „Pâna la acest moment, am strâns aproximativ 18.000 de lei si multe promisiuni in special de la persoane juridice care si-au anuntat intentia de a ne sprijini”, a declarat primarul Gheorghe Baciu.

Acesta a spus ca pentru a populariza colecta, primaria organizeaza in weekend-uri evenimente de strângere de fonduri, s-au impartit afise si se fac campanii de câteva zile pentru a strânge bani, cum s-a intâmplat si la mall-ul din Bacau. Intre timp, pentru izvoarele preluate, Primaria Slanic a depus documentatia la Agentia pentru Resurse Minerale pentru exploatarea apelor minerale. „Avem promisiuni ca la momentul la care vom reusi sa achizitionam izvoarele niste firme se vor ocupa de amenajarea lor. Anul viitor vom porni si o caravana in acest scop”, a mai spus edilul-sef.

Asadar, toti bacauanii sunt incurajati, pe modelul „Cumintenia Pamântului” sa doneze o suma, oricât de mica pentru ca izvoarele sa devina proprietatea publica a primariei si sa nu mai fie la mâna unor privati.

Pentru a incuraja donarea, primaria pune la bataie si diplome de bronz, argint si aur, in functie de cuantumul donatiei – 100, 500 si 1000 de lei.

O tranzitie spre …nicaieri

Dupa 1990, in urma privatizarii, cele 28 de izvoare au fost preluate pentru exploatare de o societate comerciala. Licenta, intre timp, a expirat. Izvoarele nu pot fi instrainate, fiind proprietate a statului. Cu terenurile si aleile de acces au aparut problemele.

In 2015, societatea care le detinea a intregistrat datorii catre o societate terta care a intrat, intr-un final in posesia terenurilor. Aceasta a incercat anul trecut sa le inchida, desi nu are licenta de exploatare, ci doar instalatia de pompare se afla pe teritoriul sau, pretinzând chirie pentru intretinere. Conflictul s-a stins intr-un final anul acesta cu achizitionarea primelor trei izvoare si lansarea colectei.

Revitalizarea turismului reprezinta singura sansa a statiunii de a supravietui, in conditiile unei populatii imbatrânite si a unei economii care se bazeaza in special pe turismul medical si cel de agrement. Date despre contul in care se pot face donatii se gasesc pe site-ul primariei. Cei interesati pot da bani direct la casieria primariei, intr-un cont sau in punctele mobile care functioneaza la sfârsit de saptamâna.

„Ii incurajez atât pe cetatenii nostri, cât si societatile, operatorii de turism sa fie solidari cu primaria in acest scop.”

primarul Gheorghe Baciu