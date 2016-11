Primaria Secuieni a infiintat patru locuri de joaca

Copiii din comuna Secuieni au la dispozitie, incepând de ieri, patru parculete de joaca. “Montarea celor patru ansambluri de locuri de joaca a fost finalizata, echipamentele si instalatiile ce compun locurile de joaca sunt in stare buna de functionare si corespund normelor.

Instalatiile au fost proiectate, amplasate si ansamblate astfel incât sa previna accidentarea copiilor si respecta cerintele de securitate prevazute in HG 435/2015, prescriptiile tehnice si standardele in vigoare”, arata primarul Dumitru Cosmin David. Investitia a costat 90.000 de lei (900 de milioane de lei vehi), suma asigurata din bugetul comunei.

“Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local in urma cu doua luni. Pas cu pas, realizam tot ce le-am promis oamenilor inainte de alegeri”, a mai spus edilul. Cele patru locuri de joaca sunt amplasate in Secuieni, Fundeni, la intrarea in comuna, mai exact in zona fostului IAS, si in Chiticeni.