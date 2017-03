Actualitate Primăria Pîncești plantează salcâmi pe terenurile degradate de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Șase mii de puieți vor fi plantați, astăzi, pe marginea drumului județean 252D, care face legătura între Pîncești și drumul european 85. E vorba despre salcâmi și tei, pe care Vișinel Grădinarul, primarul comunei Pîncești, i-a solicitat Direcției Silvice cu titlu de sponsorizare, plantarea acestora având drept scop salvarea unor terenuri degradate și neproductive. La acțiune participă în jur de 50 de locuitori, majoritatea beneficiari ai Legii venitului minim garantat, care sunt coordonați de un inginer de la Ocolul Silvic Sascut. „Plantăm puieții pe partea dreaptă a drumului, între Dieneț și Pîncești, deoarece pamântul a început să se erodeze în această zonă. Dacă nu intervenim, s-ar putea ca, în viitor, să fie pusă în pericol circulația pe DJ 252D”, a declarat primarul comunei. Pe primele două rânduri se plantează teii, iar în spatele lor, salcâmii. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.