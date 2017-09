Vineri, 8 septembrie, când creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, Primăria Oncești organizează Ziua Comunei. E și hramul bisericii din satul Bărboasa, bâlciul care are loc aici de zeci de ani fiind renumit în zonă. În urmă cu trei decenii, o ploaie mare a umflat Berheciul, care nu era regularizat atunci, iar apa a luat toate tarabele și corturile, își amintesc oamenii. Anul acesta va fi vreme bună, deci nu e nicio primejdie. Cum Onceștiul se află la răscruce de drumuri și la jumătatea distanței dintre Bacău și Podu Turcului, numărul celor care participă la această sărbătoare e tot mai mare, de la un an la altul. „Cred vor participa aproape două mii de oameni, căci vin și din Filipeni, Izvoru Berheciului, Colonești, Stănișești, Vultureni… Vor cânta Vasilica Tătaru, Maria Tătaru, Anton Achiței și formația Kraft. Am fi vrut să invităm mai mulți artiști, dar acestea au fost posibilitățile”, mărturisește Mihai Puțeanu, primarul comunei. Pentru copii, atracțiile principale vor fi caruselul și vata de zahăr. Pe platforma special amenajată și destinată târgului săptămânal, vor fi prezenți negustori din tot județul, care îi vor ademeni pe clienții mai mari și mai mici cu dulciuri, jucării, mărgele, curelușe și eșarfe. Fiind toamnă, nu vor fi lipsi legumele și pepenii. 11 SHARES Share Tweet

